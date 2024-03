Domotica per tutti: guida completa ad una configurazione di base

In questa guida dedicata alla domotica chiuderemo il cerchio e andremo a vedere insieme i passi per la costruzione di una configurazione di base: di che cosa avete bisogno? Scopriamolo

Che cos’è la domotica? Ve lo abbiamo già spiegato nella sua sede più appropriata (cliccate qui!), ma se volessimo riassumere la domotica è quella scienza che vuole adattare tutti gli ambienti di vita degli esseri umani per renderli più intelligenti, vivibili e sostenibili (risparmiare fa sempre bene!). E se in passato era un vezzo dei tecnofili, negli anni più recenti la domotica è riuscita ad entrare letteralmente nelle case di tutti quanti: ammettetelo, chiunque di voi ci sta leggendo ha almeno un Echo Dot di Alexa a casa, a cui chiede di mettere un po’ di musica o di riassumere le notizie del giorno. E se per caso voleste espandere questa piccola configurazione base di una casa domotica, in questa guida dedicata potreste trovare alcuni consigli che fanno per voi.

Qualche consiglio di base prima di iniziare

Innanzitutto, partiamo con qualche dritta di base. Per iniziare, vi consigliamo di utilizzare un piccolo numero di dispositivi, da aumentare gradualmente in base alle vostre esigenze e, soprattutto, al vostro budget. Scegliete un sistema espandibile e che sia compatibile con nuovi dispositivi che potreste voler aggiungere in futuro: la compatibilità, ve ne parleremo dopo, è un fattore fondamentale, perché non tutti i gadget elettronici possono collaborare agevolmente fra loro e potreste ritrovarvi incastrati con un dispositivo che non potete utilizzare. Infine, è molto importante proteggere la vostra rete Wi-Fi, perché la sicurezza è alla base della domotica. Proteggete la vostra rete con una password complessa e, soprattutto, ricordatevi sempre di abilitare l’autentificazione a due fattori per l’accesso all’hub centrale e all’applicazione per dispositivi mobili.

Configurazione di base: le componenti di base per una casa domotica

Come detto, la domotica offre la possibilità di rendere la vostra casa più intelligente, confortevole e sicura. Per partire e creare una configurazione di base, avrete necessariamente bisogno di tre componenti:

Hub domotico Dispositivi intelligenti Applicazione mobile

Hub domotico

L’hub domotico è il cuore del sistema che collega e gestisce i dispositivi intelligenti fra loro. Per sceglierlo, dovrete prendere in considerazione diversi fattori:

Compatibilità : assicuratevi che l’hub sia compatibile con i dispositivi che desiderate integrare. Esistono hub compatibili con una vasta gamma di prodotti, come Amazon Echo Plus, Google Home Hub o Samsung SmartThings Hub.

: assicuratevi che l’hub sia compatibile con i dispositivi che desiderate integrare. Esistono hub compatibili con una vasta gamma di prodotti, come Amazon Echo Plus, Google Home Hub o Samsung SmartThings Hub. Funzionalità : valutate le varie funzionalità offerte da ciascun hub. Alcuni includono supporto per i comandi vocali, integrazione con assistenti virtuali come Alexa o Google Assistant, connettività Zigbee o Z-Wave per la compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi e la possibilità di gestire scenari complessi di diverso tipo.

: valutate le varie funzionalità offerte da ciascun hub. Alcuni includono supporto per i comandi vocali, integrazione con assistenti virtuali come Alexa o Google Assistant, connettività Zigbee o Z-Wave per la compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi e la possibilità di gestire scenari complessi di diverso tipo. Prezzo: considerate anche il prezzo, esistono degli hub di qualsiasi fascia e il cui prezzo varia in base alle caratteristiche offerte.

Dispositivi intelligenti

Esiste una vasta gamma di dispositivi intelligenti da poter collegare col vostro hub domotico. Ovviamente, fra i primi a venire in mente troviamo le lampadine LED intelligenti, con cui è possibile creare, tramite la modifica della forza dell’illuminazione e del colore, l’atmosfera desiderata in ogni stanza, nonché automatizzare l’accensione e lo spegnimento delle luci. Lo stesso è possibile fare per la temperatura, tramite l’installazione di un termostato intelligente, con cui potrete regolare la temperatura di casa programmando il riscaldamento e il condizionamento d’aria in base alle vostre esigenze e, soprattutto, risparmiando energia elettrica.

Troviamo anche le prese elettriche intelligenti, che vi permettono di controllare l’alimentazione di qualsiasi dispositivo collegato, monitorando i consumi e automatizzando, anche in questo caso, accensione e spegnimento degli elettrodomestici. Infine, nostro guilty pleasure, le serrature intelligenti: potrete bloccare e sbloccare la porta di casa vostra da remoto, controllare gli accessi e ricevere notifiche in caso di attività sospette. E soprattutto, non dovrete più farvi venire dubbi di alcun tipo mentre siete a lavoro e non ricordate se avete chiuso a chiave oppure no.

Sensori

Fra le varie tipologie di sensori che potete abbinare alla vostra casa domotica in una configurazione di base, troviamo:

Sensore di movimento : rileva la presenza di persone in un ambiente e attiva scenari automatici, come l’accensione elle luci al vostro arrivo;

: rileva la presenza di persone in un ambiente e attiva scenari automatici, come l’accensione elle luci al vostro arrivo; Sensore di temperatura e umidità : potrete monitorare il clima e in casa e regolare il termostato di conseguenza;

: potrete monitorare il clima e in casa e regolare il termostato di conseguenza; Sensore di apertura/chiusura : possibilità di controllare lo stato di porte e finestre e di ricevere notifiche in caso di intrusioni;

: possibilità di controllare lo stato di porte e finestre e di ricevere notifiche in caso di intrusioni; Sensore di allagamento: possibilità di proteggere la vostra casa dai danni causati da perdite d’acqua

App mobile: a cosa serve in una configurazione domotica di base?

Così come l’hub domotico è il cuore pulsante del vostro sistema, l’applicazione è indispensabile per controllare e monitorare la vostra casa domotica. L’app mobile vi permette infatti di:

Accendere e spegnere i dispositivi intelligenti collegati all’hub

Regolare le impostazioni dei dispositivi

Creare routine automatiche

Monitorare l’utilizzo di energia

Ricevere notifiche in tempo reale

Configurazione base di una casa domotica: guida passo passo

Qui di seguito vogliamo riassumervi quanto già abbiamo espresso in questa guida, consigliandovi i sei passi base per una configurazione veloce della vostra prima casa domotica:

Scelta dell’hub domotico: valutate le vostre esigenze, confrontate le diverse opzioni disponibili e prendete in considerazione il vostro budget; Acquisto dell’hub e dei dispositivi intelligenti: assicuratevi che siano compatibili fra loro; Collegamento dell’hub alla rete Wi-Fi domestica Associazione dei dispositivi intelligenti all’hub: seguite le istruzioni del produttore per ciascun dispositivo, sono sempre piuttosto semplici ed intuitive; Download dell’app mobile: una volta scaricata, collegatela all’hub ed iniziate a controllare la vostra casa intelligente; Creazione di routine automatiche: personalizzate la vostra esperienza domotica automatizzando le vostre attività quotidiane tramite l’utilizzo dell’applicazione.

Integrazione con assistenti virtuali

Potete integrare il vostro sistema domotico con assistenti virtuali come Alexa, Google Assistant o Siri, per poter controllare ogni aspetto della vostra casa con i semplici comandi vocali. Potrete dunque accendere le luci, regolare la temperatura, controllare lo stato dei dispositivi e molto altro semplicemente utilizzando la vostra voce!

Conclusioni

E questo è tutto ciò che possiamo dirvi per aiutarvi nella configurazione di base di una casa domotica. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le guide sul mondo della tecnologia. A 360°!