Instagram è diventato, nel corso degli anni, uno dei migliori social al mondo e tra i più utilizzati per pubblicare le proprie foto ed esperienze vissute con amici e parenti. Ma sapevi che puoi guadagnarci? Ecco come diventare creator su Instagram e diventare un influencer

Al giorno d’oggi tutto è digitale e la comunicazione sui social è diventata fondamentale. Molte persone, proprio con questi social network, hanno iniziato a guadagnare denaro creando dei contenuti originali e parlando di argomenti che gli piacciono, spesso anche divertendosi. Ora, qui su tuttotek abbiamo pubblicato diverse guide a riguardo, come ad esempio la guida su come diventare creator su Facebook, un social affiliato di Instagram, di cui vi parleremo oggi. Infatti vogliamo spiegarvi come diventare creator su Instagram e iniziare a guadagnarci.

Sapere è potere | Come diventare creator su Instagram e diventare influencer

Se vuoi iniziare una carriera da influencer su Instagram, devi sapere di cosa vuoi parlare. Dev’essere un argomento che mastichi perfettamente e che ritieni sia interessante per la gente che andrà poi a seguirti. Molto importante poi che tu abbia una personalità forte e sicura, una personalità del genere ispira fiducia in chi ti guarda. Per cui scegli con attenzione l’argomento che vuoi trattare ed esponilo nel migliore dei modi con la tua voce accattivante e il tuo modo di parlare e di fare. Se dimostri di sapere di cosa stai parlando, chi ti vedrà proverà curiosità per l’argomento e inizierà a seguirti.

Pubblicazione regolare | Come diventare creator su Instagram e diventare influencer

Una cosa molto importante che ti aiuterà sia a creare una community, sia ad avere tempo per pensare a nuovi contenuti da pubblicare, è quello di creare un piano editoriale. Se i tuoi followers sanno che tu decidi di pubblicare un contenuto in un certo giorno della settimana, i tuoi followers aspetteranno quel giorno con molta curiosità e impazienza e, appena pubblicherai il contenuto, si cimenteranno subito a vederlo. Sapere che c’è una certa regolarità sul tuo account aiuterà molto la gente ad affezionarsi e consiglieranno i tuoi contenuti ai loro amici e famiglia.

Interagisci con la community | Come diventare creator su Instagram e diventare influencer

Uno dei punti di forza principali dei social network è la possibilità di interagire con altri utenti. Prova ad immaginare di essere arrivato al punto in cui ti sei creato una tua community. Cosa piacerebbe fare a tutte quelle persone che ti seguono? Interagire. Puoi farlo ad esempio nelle live, in cui parli di qualsiasi cosa, magari di piani per il tuo canale, per dei progetti che hai in mente oppure semplicemente chiacchierare con i followers. Una community bella salda si basa proprio sull’interagire con il creator. Se ad esempio condividono i tuoi video nelle storie, interagisci con un like o rispondendo direttamente, ai tuoi fan farà sicuramente piacere.

Diventa affiliate marketer | Come diventare creator su Instagram e diventare influencer

Il metodo base che serve conoscere per poter iniziare a guadagnare pubblicando contenuti su Instagram è diventare affiliate marketer. Se diventi un affiliate marketer, delle aziende o dei brand ti contatteranno in privato e ti chiederanno di promuovere un loro prodotto in un tuo video o post. Ovviamente scegli con attenzione i prodotti che vai a promuovere, ci vanno di mezzo i tuoi followers. Devi essere un content creator che ci tiene alla sua community, e un buon content creator consiglia solo il meglio. Per guadagnare, riceverai una piccola percentuale sulle vendite quando un follower clicca sopra il link affiliato e decide di acquistare il prodotto.

Imposta un profilo aziendale

A questo punto arriviamo alla parte più importante di questa guida: rendere il tuo profilo aziendale. Instagram ti chiederà fin dall’inizio dell’apertura del tuo profilo se è un privato o un business. Se imposti l’account sul business, potrai ricevere pagamenti direttamente dal tuo negozio Instagram dove vendi i tuoi prodotti. L’account professionale ha una dashboard che ti permette di monitorare le prestazioni del tuo account, utilizzare strumenti professionali per migliorare la qualità dei feed e accedere alla libreria interna di Instagram per professionisti.

Speriamo che questa guida ti sia stata d’aiuto! Ti auguriamo una buona fortuna e un buon lavoro. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide e news dal mondo del web e dei social e molto altro.