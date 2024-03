The Batman 2 le riprese dovranno attendere aprile 2025

Com’era prevedibile l’uscita di The Batman 2 sarà rinviata di un anno, per le riprese si dovrà attendere aprile 2025

A metà marzo abbiamo avuto la conferma definitiva che, com’era prevedibile, l’uscita di The Batman 2 è stata rinviata di un anno. Infatti, il film era inizialmente previsto per il 3 ottobre 2025, ma è ora slittato ad ottobre del 2026. The Batman 2 ha avuto una produzione alquanto travagliata. Infatti le riprese avrebbero dovuto iniziare a novembre 2023, per essere poi rinviate a marzo 2024 per via del scioperi di attori e sceneggiatori della scorsa estate. L’insider Jeff Sneider ha segnalato ora nella sua newsletter che le riprese di The Batman 2, con protagonista Robert Pattinson, dovrebbero partire ad aprile 2025. Inoltre, si prevede che nel prossimo autunno saranno annunciati nuovi ingressi nel cast. Per quanto riguarda i personaggi già introdotti, il regista Matt Reeves ha già dichiarato che tutta la squadra del film precedente è confermata per il ritorno a Gotham City. Ricordiamo che la pellicola precedente, The Batman, uscita nel 2022, ha incassato 722 milioni di dollari in tutto il mondo.

The Batman 2 e il Batman DCU inizieranno le riprese contemporaneamente?

Inoltre l’11 luglio 2025, dovrebbe fare il suo debutto anche il Superman di James Gunn. Il film ha appena iniziato le sue riprese ed inaugurerà la rinascita ufficiale del DCU. Tuttavia è necessario precisare che il Batman di Matt Reeves si svolge in un Universo narrativo completamente separato dal DCU di James Gunn e non avrà nessun tipo di collegamento con esso. Ne farà, invece, parte il reboot The Brave and The Bold ad opera di James Gunn e Peter Safran per i DC Studios che introdurrà i personaggi di Batman e Robin nel nuovo Universo DC.

E voi cosa ne pensate The Batman 2 riuscirà a far partire le proprie riprese per aprile 2025? Scrivetecelo in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

