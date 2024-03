Restyling in casa Lamborghini: ecco il nuovo logo

Il marchio italiano di auto Lamborghini dà inizio ad una nuova era con il restyling del nuovo logo e altre novità

Dopo più di 20 anni dall’ultimo restyling, Automobili Lamborghini cambia look aggiornando il suo storico logo. Questo cambiamento è seguito da una nuova campagna che va a rispecchiare i valori di “Brave”, “Unexpected” e “Authentic” che si rifà al motto dell’azienda di “Guidare Gli Esseri Umani Oltre”. Lamborghini va sempre più verso l’abbattimento dei limiti e delle convenzioni.

Il restyling fa fronte anche sul lato grafico del brand, includendo un nuovo font ufficiale che va a ricalcare le linee distintive delle auto Lamborghini. Il tutto mirato a distinguere l’identità visiva e non della compagnia fondata da Ferruccio Lamborghini nel 1963.

Lamborghini si rifà il look: ecco il nuovo logo

Andando più nel dettaglio, il nuovo logo del marchio in orbita Audi è il risultato di un processo chiamato Direzione Cor Tauri, atto a spingere verso la sostenibilità e la decarbonizzazione. La scritta Lamorghini appare più ampia e con colori sicuramente più minimal. Il bianco ed il nero primeggiano come gradazioni primarie, mentre il giallo e l’oro diventano colori d’accento. Una rivisitazione sicuramente anche più effetto wow dal punto di vista visivo.

Anche l’iconico toro, simbolo distintivo di Lamborghini, subisce una rivisitazione, distaccato dal classico scudo per accentuare ancora di più la sua importanza. Tutte queste novità verranno utilizzate dalla casa di Sant’Agata Bolognese non solo dal punto di vista culturale dell’azienda ma anche di valori. Debutta anche un nuovo set di icone in collaborazione con il Centro Stile Lamborghini che verranno utilizzate per la prima volta su tutti i touchpoint digitali dell’azienda.

E voi che ne pensate del nuovo logo scelto da Lamborghini? Seguiteci come sempre su tuttotek.it per non perdervi nulla dal mondo dei motori e non solo.