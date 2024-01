Microlino: la piccola microcar elettrica adatta ai minori di 18 anni

L‘inserimento dell’elettrico nel mondo delle auto ha dato vita a molti nuovi veicoli a motorizzazione elettrica, adatta ad ogni tipo di persona, come la microcar elettrica Macrolino, una piccola auto adatta anche ai minori di 18 anni: ecco tutte le caratteristiche dell’auto elettrica

Il mondo dei motori continua a espandersi con i veicoli elettrici, una moda che stanno seguendo molte case automobilistiche, anche le più grandi come la Porsche con la sua Porsche Macan elettrica. Il successo di questi prodotti portano alla creazione di altre auto elettriche, di ogni tipo. Ci sono anche veicoli senza motore termico, trasmissione e con organi meccanici più semplici. Un esempio lampante è la microcar elettrica Microlino, erede a emissioni zero della Isetta, l’originale microcar degli anni 50. Infatti, proprio come la Isetta, la Microlino ha forme tondeggianti, una sola porta posizionata sul frontale, ma la differenza sta nell’assenza di unità termiche, affidandosi unicamente a powertrain a batterie e omologazione da quadriciclo, che permette anche ai maggiori di 16 anni di guidarla.

Le caratteristiche della microcar elettrica Microlino

Per capire come sia, basta guardare il nome: la Microlino è davvero piccola. Infatti questo quadriciclo ha una lunghezza di 2,51 metri, una larghezza di 1,5 e un’altezza di 1,47. Queste dimensioni la rendono perfetta da guidare in città, dove può muoversi agilmente. Quest’auto non è adatta per trasportare bagagli o tante persone, infatti ha solo due posti a sedere, ricavati su una panchetta semplice. Per entrare, c’è una portiera anteriore dal lato del guidatore, una cosa che penalizza i parcheggi in fila. Diversamente da quello che sembra, una volta dentro anche i passeggeri alti possono godere un buono spazio. Nonostante sia molto piccola, la Microlino ha un bagaglio di 230 litri, ottimi per trasportare piccoli trolley, borse della spesa o altro. Quest’auto è davvero ottima per gli usi quotidiani.

Tutto è possibile grazie alla natura elettrica dell’auto, disponibile con tre diversi powertrain, tutti con motore posteriore a 17 CV. C’è una versione base con batteria da 6 kWh e 91 km di autonomia, la versione intermedia ha una batteria da 10,5 kWh per 177 km. Il top di gamma, invece, ha una batteria da 14 kWh per 230 km. La mobilità elettrica ha permesso alle case automobilistiche di miniaturizzare le auto, ampliando così il catalogo di quadricicli leggeri e pesanti. Ci sono varie concorrenti della Microlino, ma quest’auto è davvero ottima per chi si muove in città e ha bisogno dell’auto solo per semplici spostamenti.

La microcar elettrica Microlino ci sembra davvero interessante, per chi non ha troppe pretese, ovviamente. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.