Hai acquistato una nuova tv e magari hai anche una console da collegare per giocare al massimo della qualità visiva e della risoluzione. Sei nel posto giusto: in questa guida scoprirai come scegliere il miglior cavo HDMI per la TV

La qualità è una cosa che al giorno d’oggi è sempre ben gradita e molto ricercata. Magari hai letto la nostra guida sulle differenze tra LED, OLED e QLED e hai acquistato una di queste. Ma sapevi che, se hai una console di ultima generazione, puoi anche bellamente collegarci un cavo HDMI? Questo cavo è molto utile nel caso in cui si voglia aumentare la resa grafica e rendere le scene ancora più realistiche. In questa guida scopriamo come sceglierne uno adatto.

Cavo corto, spese corte | Come scegliere il miglior cavo HDMI per la TV

Se hai bisogno di coprire brevi distanze, non sprecare soldi, non serve spendere un patrimonio per un cavo HDMI con materiali ultra privilegiati che costano quanto un occhio. Puoi anche semplicemente prendere un cavo che sia però quantomeno decente, quindi in ogni caso ti consigliamo sempre di non prendere quello meno costoso in fondo alla lista, anche perché bisogna pur sempre rimanere nei limiti della decenza. Una cosa fondamentale da ricordare però è che, soprattutto sul web, nella descrizione dei cavi usano sempre le indicazioni HDMI 2.0 o HDMI 2.1 per attirare l’attenzione della clientela. La denominazione ufficiale non fa mai riferimento al tipo di cavo, quindi una cosa fondamentale da fare è saper riconoscere il tipo di cavo HDMI. Vediamo insieme come fare.

Riconoscere un cavo HDMI 2.1 | Come scegliere il miglior cavo HDMI per la TV

Il consorzio HDMI vieta ai produttori di parlare di cavi HDMI 2.1, anche se alcuni produttori, spesso di secondo piano, decidono ugualmente di far riferimento a quelli per attirare la clientela, riferendosi proprio all’ultima versione disponibile. Per essere proprio sicuri che si tratti dell’ultima versione, nella dicitura dev’esserci scritto Ultra High Speed HDMI Cable. Tutti i cavi identificati così sono sicuramente capaci di gestire una banda passante fino a 48 GBps. Questi cavi hanno un QR Code che opera in sinergia con la HDMI Cable Certification app, puoi verificare l’autenticità tramite smartphone o tablet. I cavi HDMI 2.0 invece si chiamano Premium High Speed HDMI Cable oppure Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet. Nel secondo caso si parla della possibilità di mandare segnali via Ethernet, anche se questo tipo è molto più raro sul mercato.

Metrature ridotte | Come scegliere il miglior cavo HDMI per la TV

Come abbiamo detto prima, se devi ricoprire una distanza breve, non devi necessariamente prestare particolare attenzione al cavo corto fino a circa 5 metri. Per un cavo di 1,5 metri compatibile con HDMI 2.1 bastano anche meno di 20 euro. Non serve altro per alimentare una console come la PlayStation 5, la Xbox Series X o anche un PC con schede grafiche che gestiscono il 4K a 120Hz, come la RTX 4090. Ovviamente più il cavo è lungo e più sarà costoso, ma il punto è che se devi solamente coprire una certa distanza, senza avere troppe pretese, non serve un cavo di alta qualità per far sì che funzioni tutto. Se poi non hai una console da collegare alla smart tv, allora ti basta anche solo prendere un cavo Premium High Speed HDMI Cable, cioè un cavo che supporta pienamente HDMI 2.0b e i suoi 18Gbps di banda passante. Se il dispositivo da collegare è un qualsiasi decoder, come Sky o Fire Stick, ti basta solo un cavo Premium High Speed.

Metrature lunghe

Quando invece si parla di metrature lunghe, il discorso cambia. Magari devi collegare più dispositivi uno all’altro, creando un vero e proprio impianto. O magari più semplicemente il tuo televisore è troppo distante dalla presa e hai bisogno di un cavo di 10 metri. Se ti trovi in questa situazione, ti sconsigliamo di prendere un cavo standard, perché potrebbe causare problemi come perdite di segnale. Per queste occasioni speciali, hanno creato i cavi HDMI in fibra ottica, che mandano il segnale in un’unica direzione. Funzionano così: una parte del cavo è chiamata source, ovvero sorgente, da cui proviene il segnale, e l’altra parte va collegata ad un dispositivo al quale verrà mandato un segnale unilaterale, per mantenere la connessione stabile. In questo caso consigliamo di investire un po’, perché quelli più economici potrebbero non funzionare correttamente e creare dei problemi.

Speriamo che la guida ti sia stata utile! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dell’elettronica e molto altro.