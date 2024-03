TEAMGROUP: presentati i nuovissimi PD20M Mag e ULTRA CR-I

TEAMGROUP presenta l’SSD portatile PD20M Mag e il lettore di schede di memoria microSD ULTRA CR-I: l’espansione dello storage incontra l’innovazione della leggerezza

TEAMGROUP, leader mondiale nella fornitura di soluzioni di archiviazione di qualità, ha annunciato oggi il lancio di due nuove soluzioni leggere. Parliamo dell’SSD portatile PD20M Mag, progettato in esclusiva da TEAMGROUP e compatibile con MagSaf, e il lettore di schede di memoria microSD ULTRA CR-I. Iniziando l’anno con una tecnologia all’avanguardia e capacità di progettazione di prodotti innovativi, TEAMGROUP continua a fornire agli utenti soluzioni nuove e compatte per soddisfare le diverse esigenze applicative.

Dettagli sull’SSD portatile PD20M Mag e sul lettore di microSD ULTRA CR-I di TEAMGROUP

TEAMGROUP PD20M Mag External SSD è un dispositivo di archiviazione sviluppato esclusivamente da TEAMGROUP, compatibile con MagSafe, che lo rende perfetto per i dispositivi mobili. Ha un’eccellente portabilità, pesando solo 40 g e misurando 70 mm di lunghezza, 62 mm di larghezza e ultrasottile con soli 8,2 mm. Con una capacità di archiviazione massima di 2 TB, è in grado di registrare ininterrottamente in 4K a 60 fps per un massimo di 144 minuti quando registra in formato ProRes.

L’unità SSD esterna PD20M Mag utilizza un’interfaccia USB 3.2 Gen2x2 Type-C, è compatibile con la serie Apple iPhone 15 Pro e supporta le porte dell’interfaccia Thunderbolt. Collegata a un computer desktop o portatile con sistema operativo Windows o MacOS, può raggiungere una velocità di trasferimento massima di 20 Gbps. Gestendo in modo efficiente e senza sforzo le esigenze di trasferimento dei dati degli utenti.

Il lettore di schede di memoria microSD TEAMGROUP ULTRA CR-I supporta gli slot di interfaccia UHS-I. Se utilizzato con le schede di memoria MicroSD di TEAMGROUP, la velocità massima di trasferimento dei dati può raggiungere l’impressionante valore di 180 MB/s. Il lettore portatile è estremamente leggero, pesa solo 2,7 g, ed è ideale per l’uso quotidiano con smartphone o altri dispositivi mobili. Inoltre, ULTRA CR-I è dotato di un’interfaccia USB Type-C, che consente una facile connessione a desktop, laptop o dispositivi mobili con iPadOS e iOS. Il lettore è compatibile con il plug-and-play e garantisce trasferimenti semplici e senza intoppi.

Disponibilità

L’acquisizione di momenti quotidiani con i nostri dispositivi mobili è diventata parte integrante della nostra vita e la richiesta di una maggiore capacità di archiviazione non è mai stata così elevata. TEAMGROUP, in qualità di attore chiave del settore, continua a introdurre soluzioni di archiviazione diverse e innovative per soddisfare la domanda del mercato. L’SSD portatile PD20M Mag di TEAMGROUP e il lettore di schede di memoria microSD ULTRA CR-I saranno disponibili in Nord America alla fine di marzo su Amazon e Newegg.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità targate TEAMGROUP? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).