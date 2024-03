Aperit-Hero: Ghost Rider, un eroe dannato

Bentornati ancora una volta in una nuova puntata della rubrica dedicata ai nostri personaggi Marvel e DC preferiti! In questa nuova puntata di Aperit-Hero parliamo di Ghost Rider, un personaggio con una grande maledizione che però ha imparato a sfruttare come dono per gli altri

Ci sono tanti personaggi molto interessanti nel mondo dei fumetti, personaggi che hanno una maledizione su di loro, che però usano a proprio vantaggio e a quello degli altri per fare del bene, come nel caso di Wolverine, che abbiamo analizzato in questo episodio. C’è un altro personaggio molto simile a Logan, con una maledizione simile alla sua, anche se molto più angosciante. Stiamo parlando di Ghost Rider, ma in questo caso vogliamo parlare della versione più famosa e amata del personaggio, ovvero Johnny Blaze.

Un patto è un patto | Aperit-Hero: Ghost Rider, una maledizione può essere un dono

Iniziamo col dire che vogliamo raccontare la storia del personaggio dei fumetti, quindi niente Nicolas Cage e niente Ghost Rider che piscia fuoco a mo’ di lanciafiamme. La storia di Johnny Blaze nei fumetti è molto più tragica. Johnny è nato da Naomi Kale, una donna che ha alle proprie spalle una maledizione che segue tutta la gerarchia della famiglia da secoli. Tra lei e Barton Blaze nascono altri due figli oltre Johnny, ovvero Daniel e Barbara Ketch. Naomi decide di portare con sé Daniel e Barbara lasciando Johnny da solo con suo padre Barton, ma il padre muore poco dopo e così Johnny viene accolto dalla famiglia di una ragazza di cui è innamorato, Roxanne Simpson, che diventa come un padre per lui.

Crash Simpson è il proprietario di un circo, in cui Johnny Blaze si esibisce mostrando delle spettacolari acrobazie con la moto. La moto diventa una caratteristica molto famosa per Johnny, che si è legato molto al suo lavoro e al veicolo. Un giorno scopre che suo padre adottivo Crash è malato di cancro, una notizia che l’ha sconvolto. Un giorno Mefisto gli fa visita, proponendogli di dare in cambio la sua anima per salvare la vita di Crash. Johnny accetta, ma poco prima che Mefisto possa portarlo all’Inferno con sé, Roxanne lo ferma e lo scaccia via confessando il suo amore a Johnny. Per vendicarsi, il Diavolo maledice Johnny e lo rende il Ghost Rider, il cavaliere del Diavolo che porta le anime dei peccatori all’Inferno.

Il dolore della perdita | Aperit-Hero: Ghost Rider, una maledizione può essere un dono

Nonostante la maledizione che insegue la famiglia di Johnny in generazione in generazione, Roxanne ha deciso comunque di rimanere al suo fianco. All’inizio Johnny ha avuto serie difficoltà a controllare il demone che lo controlla, Zarathos. Il demone è uno spirito di vendetta, una creatura demoniaca affamata di peccato, che non si ferma dinanzi a niente. Che tu abbia anche solo detto una piccola bugia, il Rider verrà per te. Per questo Johnny ha cercato di imparare a controllarlo. Una cosa che, dopo diverso tempo, è riuscito a fare, ma creandosi dei nemici molto potenti.

Le cose sembravano andare bene per Johnny, nonostante tutto. Ma come ci si può aspettare da un uomo con un demone in corpo, inevitabilmente la vita diventa sempre più difficile. Nella vita personale e privata del Centauro arriva Blackheart, il figlio di Mefisto, che ha sempre cercato di fare colpo sul padre eliminando il Ghost Rider e prendendo il suo posto come re dell’Inferno. Blackheart non ci è mai riuscito con i suoi poteri, motivo per cui ha scelto di colpire il suo punto più debole: la sua famiglia. Blackheart ha ucciso i suoi due figli Craig ed Emma Blaze, che erano solo dei bambini. I seguaci di Blackheart li hanno uccisi brutalmente, mentre Roxanne è stata prima uccisa e poi resa un demone sotto il controllo del figlio del Diavolo, facendo credere a Johnny che sua moglie sia morta e sepolta.

Un eroe dannato

La storia di Johnny Blaze è una delle più tristi che il mondo Marvel abbia mai conosciuto. Durante la sua carriera ha affrontato grandissime sfide, difficili non solo per il loro pericolo, ma per l’intensità emotiva che ognuna di esse aveva. Non solo ha perso sua moglie e i suoi figli, si è anche ritrovato più volte a scontrarsi contro suo fratello Daniel Ketch, che è un Ghost Rider a sua volta, ma al contrario è squilibrato e senza scrupoli, un Rider molto più perfido e potente, che spesso e volentieri ha perso il controllo. Non solo, Johnny ha dovuto anche accettare di diventare re dell’Inferno, per un accordo fatto con Dr. Strange. Johnny ha dovuto prendere il posto di Mefisto ed evitare così che l’Inferno si scatenasse sulla Terra. Questo l’ha portato lentamente ad impazzire e a scontrarsi con lo Stregone Supremo, che avrebbe ucciso se non si fosse fermato prima. La vita di Johnny ricomincia proprio quando esce dall’Inferno, ma i problemi continuano a seguirlo, insieme a tutti i suoi demoni, Zarathos incluso. Tuttavia, Zarathos diventa l’unica cosa che rimane sempre con Johnny. Johnny Blaze è il Ghost Rider e sempre lo sarà.

L’episodio di Aperit-Hero di oggi finisce qui. Voi che ne pensate di Ghost Rider? Preferite Johnny o magari Daniel, Robbie Reyes o Alejandra Jones? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi il prossimo episodio di Aperit-Hero, ogni sabato alle 18!

