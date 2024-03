Lucifer, dove è possibile vedere l’intera serie dedicata al diavolo in persona

In questa guida sarà possibile capire dove poter vedere tutte insieme le stagioni di Lucifer! La serie dedicata al diavolo dei fumetti

Lucifer è una serie televisiva creata da Tom Kapinos. La prima puntata della serie è andata in onda su Fox il 25 gennaio 2016. Si tratta della trasposizione televisiva dell’omonimo fumetto, pubblicato dalla casa Vertigo e scritto da Mike Carey, con protagonista il personaggio di Lucifer, comprimario nel fumetto Sandman di Neil Gaiman. La serie si apre nel 2011 quando Lucifer, decide di lasciare il suo regno in compagnia del demone Mazikeen. I due si stabiliscono a Los Angeles aprendo un Night Club di nome Lux che in poco tempo diviene conosciuto e frequentato da molti. Cinque anni dopo aver abbandonato l’Inferno, una cara amica di Lucifer viene uccisa e così lui fa la conoscenza della detective Chloe Jane Decker. La detective sembra essere immune ai poteri di Lucifer ed, inoltre, pare che la sua vicinanza lo renda anche vulnerabile. Da qui in poi sarà un susseguirsi di vicende che si fanno sempre più bizzarre anche grazie all’apparizione di altri personaggi provenienti dall’universo e dalla famiglia di Lucifer.

Perché bisognerebbe recuperare una serie come Lucifer

Con l’avanzare delle stagioni la Stella del Mattino ha iniziato a brillare sempre di più fino a conquistare il cuore di tutti i telespettatori. Infatti Fox aveva cancellato la serie dopo la terza stagione, ma i fans si sono dati così tanto da fare che è intervenuto il colosso dello streaming, Netflix a salvare la situazione. Ora la serie è terminata e conta ben sei stagioni. Lucifer è una serie all’apparenza semplice, soprattutto all’inizio. Può sembrare una di quelle serie da guardare senza dovesi impegnare troppo. Si tratta di una serie divertente, i personaggi sono spesso in situazioni comiche e sono presenti diverse puntate a tema musical. Lucifer intrattiene. Ma con l’avanzare delle stagioni si può notare come in realtà si affrontino argomenti delicati, introspettivi e di un certo spessore in una chiave originale, diversa. Ogni personaggio presenta le sue fragilità che sono varie e sfaccettate. Ovviamente il tema più spinoso, ma anche il più affrontato in Lucifer è quello della religione. Tutti i personaggi si pongono domande sulla fede, sull’aldilà e sulla spiritualità che inducono anche lo spettatore a riflettere e a volte offrono anche delle risposte a queste domande offrendo dei punti di vista sull’argomento. E poi è una serie che esplora il mondo della mitologia, della fantasia e della magia con un protagonista pronto a ribaltare qualsiasi conoscenza si abbia su di lui.

Dove vedere Lucifer

La serie era all’inizio prodotta da Fox. Tuttavia era stata cancellata dopo solo tre stagioni. È stato grazie ai fan che Netflix è intervenuto salvando la serie e portandola sulla sua piattaforma, fino a farla terminare con ben sei stagioni. La serie è disponibile interamente su Netflix per tutti gli abbonati al servizio.

