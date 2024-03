Il bello del web di oggi è che, senza alcuna fatica (più o meno), si può guadagnare un po’ di soldi. Un modo per farlo è diventare creator su Facebook e vogliamo spiegarti come fare in questa guida breve e semplice

Le possibilità di crescita nel mondo del web sono tante, così come tantissimi sono i social network con i quali è possibile creare una propria entrata economica. Il lavoro del creator è, come dice la parola stessa, un lavoro creativo, devi avere sempre delle belle idee da mostrare e mettere in pratica in un video, post, blog o qualsiasi altro formato ti venga in mente. L’ultima volta abbiamo parlato di come diventare creator su TikTok, ma ora vogliamo parlare di una piattaforma molto famosa e amata, che esiste da ormai 20 anni, Facebook! In questa guida capirai come diventare creator su questa piattaforma.

Analizza la concorrenza | Come diventare creator su Facebook e farsi monetizzare

La prima cosa che bisogna fare prima di creare una pagina Facebook è analizzare la concorrenza. In giro per la piattaforma ci sono tantissime pagine da cui puoi prendere spunto e capire cosa attira la clientela. Se ad esempio lavori per una web agency, questa mossa si può rivelare molto vincente, specialmente se prendi ispirazione proprio da quelle pagine con tanti mi piace. La chiave per il successo è proprio quello di osservare gli altri, i più grandi del settore, e capire da essi cosa funziona e cosa invece no.

Crea contenuti interessanti | Come diventare creator su Facebook e farsi monetizzare

Hai un’idea da esporre e ti sembra molto vincente? Bene, puoi farlo, ma non commettere l’errore di proporlo nella stessa maniera degli altri social. Anche se l’argomento è un hot topic del momento e la gente ne parla molto, non copiare spudoratamente il lavoro che hai visto su un altro social. Facebook è Facebook, ha un algoritmo completamente diverso rispetto a YouTube o TikTok, non c’è niente di più sbagliato di riproporre un argomento nella stessa maniera. Devi trovare una strategia per ciascun tipo di social, e per questo ci incorrono in nostro aiuto i social media tools, degli strumenti di social media che ottimizzano le immagini, i video e creno da zero dei contenuti interessanti.

Farsi conoscere | Come diventare creator su Facebook e farsi monetizzare

E qui arriva il bello e allo stesso tempo la parte più difficile. Cosa serve su Facebook per crescere? Farsi conoscere. Certo, chiedere ad amici e parenti di mettere mi piace alla tua pagina potrebbe essere un inizio, ma poi? Una volta invitati che fai? Purtroppo non è così semplice crescere su Facebook, specialmente in questi tempi, dove ci sono già molti creator già affermati da diversi anni. Cosa puoi fare, quindi, per crescere ancora? Chiedi aiuto agli influencer. Questi hanno già un loro pubblico e possono pubblicizzarti, a patto comunque che tu abbia un target e parli di determinati argomenti, in modo tale da crearti un tuo pubblico. Magari puoi anche lasciare il tuo contatto social a qualche convention, fiera o qualsiasi evento sociale.

Competenze | Come diventare creator su Facebook e farsi monetizzare

Ovviamente per diventare un buon creator devi avere alcune competenze che ti aiutino a crescere e a farti conoscere sulla piattaforma. Innanzitutto devi avere creatività, senza di essa non puoi creare dei contenuti originali e accattivanti. Poi devi ovviamente conoscere la piattaforma, sapere qual è il sistema da attuare per creare dei contenuti che attirino. Per questo altrettanto importante è l’analisi, devi saper analizzare i contenuti altrui e capire se il format va bene per la tua pagina o meno. Non deve mancare poi l’empatia, con essa sei in grado di capire cosa il pubblico vuole vedere e sentire. Se poi lavori in uno staff, devi saper lavorare in gruppo, banalmente l’unione fa la forza. L’ultima cosa più importante è saper mantenere una relazione con i fan, interagire con loro è fondamentale per mandare avanti la tua pagina e creare così una community affezionata.

Monetizzazione

Questa è l’ultima fase del processo per diventare creator su Facebook. Solo una volta che hai creato una community e i tuoi follower si sono affezionati a te e ai tuoi contenuti, allora puoi iniziare a monetizzare. Per farlo puoi usare alcune delle diverse piattaforme dedicate alla monetizzazione dei contenuti, che consentono di fare domanda e offerta pubblicità sui social. Se invece hai un blog, puoi anche usare i link affiliati, con i quali puoi creare delle collaborazioni con altre aziende. A volte queste collaborazioni nascono quando sono le stesse aziende a contattarti.

Speriamo che la guida ti sia stata utile! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo del web e dei social e molto altro.