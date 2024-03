Migliori pneumatici estivi: un buon viaggio in vacanza | Marzo 2024

Marzo sarà anche un mese pazzo, ma basta sbattere le palpebre e l’estate è già dietro l’angolo. Ecco perché, con questa guida, abbiamo voluto illustrarti i migliori pneumatici estivi per goderti al meglio l’estate

Bella l’estate, eh? Ma se durante il tuo viaggio in famiglia ti ritrovi con le ruote bucate? Non vuoi mica che succeda, giusto? Ecco perché, in questi casi, conviene sempre avere dei buoni pneumatici estivi. Ora sapete quali sono i migliori pneumatici invernali, quindi per ora puoi ancora cavartela, ma conviene pensare all’estate perché non manca molto e farà molto caldo. Per il caldo ci vogliono degli pneumatici che sappiano resistere all’asfalto bollente. In questa guida scoprirai i migliori pneumatici adatti all’estate. Ecco la lista!

Bridgestone Turanza T005 | Migliori pneumatici estivi: per un buon viaggio in vacanza

La Bridgestone Turanza T005 è quel tipo di pneumatico che risulta molto utile su fondo asciutto e bagnato e registra uno spazio di frenata breve, che permette di contenere le spese di consumo. Questo è il motivo per cui questo tipo di pneumatico è ritenuto uno dei migliori riguardo al fattore qualità-prezzo. Questi pneumatici garantiscono anche un grande controllo alla guida, questo grazie alla tecnologia Nanopro-Tech che ottimizza le fasi di frenata.

Pirelli Cinturato P7 | Migliori pneumatici estivi: per un buon viaggio in vacanza

Arriviamo a parlare di un altro orgoglio del nostro paese, ovvero la Pirelli, azienda nota proprio per la sua specializzazione nella produzione di pneumatici. Gli pneumatici Pirelli Cinturato P7 permettono di guidare in maniera tranquilla e silenziosa grazie alla loro versatilità, anche in caso di foratura. Puoi continuare a guidare con questi pneumatici anche se sono bucate, grazie al sistema Seal Inside che riduce drasticamente la perdita di pressione della ruota, in modo tale da raggiungere in totale sicurezza il gommista più vicino.

Goodyear EfficientGrip | Migliori pneumatici estivi: per un buon viaggio in vacanza

Tra le marche consigliate, non poteva mancare quella della famosa e tanto amata azienda americana che ha un dirigibile come simbolo. Parliamo delle Goodyear EfficientGrip, davvero ottime soprattutto se consideriamo che consumano poco carburante e hanno un’ottima aderenza su asfalto bagnato, il che le fa posizionare nella classe A e B. In più sono anche silenziose e permettono una guida rilassante e calma, per finire hanno anche una tecnologia RunOnFlat, che permette alle ruote di continuare ad essere stabili e gonfie per 80 km in caso di foratura.

Continental ContiEcoContact 5 | Migliori pneumatici estivi: per un buon viaggio in vacanza

Adesso passiamo invece al paese Germanico, parlando quindi del marchio Hannover. Questi pneumatici, chiamati Continental ContiEcoContact 5, sono un vero e proprio capolavoro del campo degli pneumatici. Molto difficilmente gli pneumatici raggiungono la classe A per merito dei bassi consumi, eppure questi ci riescono perfettamente, fanno risparmiare davvero tantissimo carburante. Inoltre garantiscono una forte aderenza anche su fondo bagnato e per degli spazi di frenata davvero ridotti.

Dulcis in fundo, ci spostiamo adesso in Francia. Dal miglior marchio del paese francese arrivano gli pneumatici Michelin Pilot Sport 4. Questi pneumatici sono a dir poco aggressivi e sono pensati per i veicoli veloci e sportivi. Hanno una tecnologia Dynamic Response che danno dei tempi di risposta davvero minimi e istantanei, permettendo così di avere il massimo controllo sulla vettura anche ad alta velocità. Questi sono costruiti con una mescola arricchita da silice idrofoba e rendono possibile la guida sportiva anche su asfalto bagnato, infatti rientrano nella classe A.

Speriamo di esserti stati d’aiuto con questa guida! Ora sta a te scegliere qual è il tipo più adatto alle tue esigenze. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dei motori e molto altro.