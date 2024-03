Motorola Edge 50 Fusion: display curvo e Snap 6 Gen 1

Arriva Motorola Edge 50 Fusion, con il fascino del display curvo e la potenza del processore Snapdragon 6 Gen 1, scopriamolo

A seguito di innumerevoli indiscrezioni, il 3 aprile Motorola svelerà in India il nuovo Edge 50 Fusion, uno smartphone che punta a conquistare il mercato con il suo design elegante e le sue prestazioni affidabili.

Motorola Edge 50 Fusion: un display che incanta

Immergetevi in un’esperienza visiva senza precedenti con l’ampio schermo curvo pOLED da 6,7 pollici di Motorola Edge 50 Fusion. Immagini vivide e colori brillanti vi faranno vivere al meglio film, serie tv e giochi.

Potenza e fluidità senza compromessi

Il processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, garantisce velocità e reattività in ogni attività, dal multitasking ai giochi più impegnativi.

Motorola Edge 50 Fusion: fotocamere

Immortalate poi i vostri momenti migliori con il sistema di fotocamere posteriori, a partire da un sensore principale da 50 MP con OIS e una lente ultrawide da 13 MP. Frontalmente, la selfie camera da 32 MP vi permetterà di realizzare ritratti impeccabili in qualsiasi condizione di luce.

Batteria e colorazioni

Infine, la capiente batteria da 5.000 mAh e la ricarica rapida da 68 W (alimentatore non incluso) vi offre un’autonomia di tutto il giorno, per accompagnarvi dalla mattina alla sera senza pensieri.

Edge 50 Fusion è poi certificato IP68 per l’impermeabilità e la resistenza alla polvere. Il design elegante con scocca in Gorilla Glass 5 è disponibile in tre colorazioni: Ballad Blue (pelle vegana), Peacock Pink e Tidal Teal.

Disponibilità

Il lancio di Edge 50 Fusion è previsto a circa 300 dollari, un prezzo accessibile per un dispositivo dalle ottime caratteristiche. Edge 50 Fusion sarà disponibile in India a partire dal 3 aprile. Il lancio in altri mercati, tra cui l’Europa, avverrà in una data successiva.

