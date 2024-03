Philips OneBlade 360, il compagno di viaggio ideale per essere sempre in ordine

Con l’arrivo di marzo, inizia la stagione dei ponti primaverili, un periodo di viaggi e festività che include Pasqua, il 25 aprile e il 1° maggio

Philips OneBlade 360 si presenta come il compagno di viaggio essenziale per mantenere sempre un aspetto curato e pronto per qualsiasi occasione.

Philips OneBlade 360: una soluzione completa per il grooming in viaggio

Grazie alle sue dimensioni compatte, Philips OneBlade 360 occupa poco spazio e può essere facilmente inserito nel beauty o nella valigia. La sua versatilità lo rende perfetto per qualsiasi tipo di viaggio. Dotato di una lama 360 che si flette in tutte le direzioni, garantisce un controllo costante sulla pelle, anche nelle aree più difficili da raggiungere del viso.

Inoltre, grazie agli accessori inclusi, Philips OneBlade 360 consente una cura completa del corpo. Con una lama aggiuntiva per il corpo, una guaina protettiva per le zone sensibili e due pettini con punte arrotondate per regolare la lunghezza della barba e dei peli del corpo in modo sicuro, Philips OneBlade offre un’esperienza di grooming completa. La sua capacità Wet & Dry consente di utilizzarlo sia a secco che con la schiuma da barba, rendendolo perfetto anche per l’uso sotto la doccia.

La lama in acciaio inossidabile rimane affilata per un lungo periodo, assicurando una performance costante fino a 4 mesi. Inoltre, Philips OneBlade avvisa quando è necessario sostituire la lama, evitando il rischio di utilizzare uno strumento non efficiente.

Simone Marcucci, Media & PR Manager di Philips Personal Health Italia, Israele e Grecia, sottolinea l’innovazione e la praticità di Philips OneBlade, che si adatta perfettamente a qualsiasi situazione, sia in viaggio che a casa.

Indipendentemente dalla destinazione o dalle attività pianificate, Philips OneBlade 360 si conferma il compagno ideale per coloro che desiderano mantenere un aspetto curato anche lontano da casa, offrendo uno strumento completo e versatile da portare sempre con sé.

Philips OneBlade è disponibile su Philips.it al prezzo consigliato di €58,99.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).