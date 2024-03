Fujifilm: in arrivo la INSTAX MINI 99 con le ghiere!

Fujifilm presenta la INSTAX MINI 99, un’istantanea analogica con funzionalità avanzate e nuove, tra cui ghiere con effetti colore, un esclusivo selettore dedicato alla vignettatura, oltre a modalità di luminosità e messa a fuoco per massimizzare il potenziale di ogni foto mantenendo il tradizionale design INSTAX

Fujifilm non smette mai di stupire con il suo reparto Instax per le fotocamere instantanee, dopo la Instax Pal, ecco un’altra grande novità: INSTAX MINI 99 per la prima volta offre una ghiera con effetto colore – Color Effect Dial. Questa esclusiva ghiera consente sei effetti: Faded Green, Warm Tone, Light Blue, Soft Magenta, Sepia, and Light Leak, così che si possa personalizzare, creare e ideare un’immagine unica e irripetibile. Guidata dalle luci LED all’interno della fotocamera, la funzione Effetto Colore – Color Effect – mostra sulla pellicola istantanea INSTAX MINI il colore scelto, creando l’effetto desiderato sulla foto INSTAX MINI stampata. La funzionalità dell’effetto colore è selezionabile tramite una ghiera che ricorda quelle delle fotocamere digitali.

INSTAX MINI 99 è dotata anche di un nuovo attraente selettore, Manual Vignette Switch. Situato sull’alloggiamento dell’obiettivo, può essere utilizzato per aggiungere una cornice artistica ombreggiata attorno all’immagine.

Il lancio di INSTAX MINI 99 è accompagnato da PHOTO SLIDE, una nuova pellicola INSTAX MINI. Questa nuova pellicola è stata ispirata dal design dei motivi presenti sui supporti delle pellicole fotografiche e completa l’espressione di stampa della INSTAX MINI 99.

Le caratteristiche tecniche

Brightness Control Dial

Questa ghiera offre cinque distinti livelli di luminosità: l’impostazione Luce (“L+”) indica l’esposizione più luminosa, le impostazioni “L”, “D” e “N” offrono la gamma normale di luminosità e l’impostazione Dark (“D-”) rappresenta il livello di luminosità più scuro disponibile.

Shooting Modes

Numerose modalità di scatto migliorano l’esperienza dell’utente: Indoor Mode è progettata per situazioni di scarsa illuminazione, Sport Mode aumenta la velocità dell’otturatore per catturare lo scatto d’azione perfetto, Double Exposure Mode consente all’utente di combinare due immagini in una, Bulb Mode aumenta la quantità di luce che viene lasciata entrare durante la creazione dell’immagine, restituendo un effetto “infiltrazione di luce” sulla stampa. Le modalità Landscape, Standard e Macro Focus della fotocamera sono facilmente accessibili regolando la ghiera dell’obiettivo. La modalità Landscape si concentra su soggetti posizionati a una distanza di riferimento di “3,0m e oltre”. La modalità Macro è perfetta per primi piani e selfie a una distanza di riferimento compresa tra “0,3m a 0,6m”. Gli utenti possono selezionare la modalità Standard per tutto il resto.

Self-timer (Autoscatto)

La funzione è a portata di mano per creare l’immagine di gruppo perfetta

Flash

I controlli flash della MINI 99 includono Auto mode – la modalità automatica -, Fill-in – riempimento – (il flash si attiverà sempre indipendentemente dall’illuminazione), Red-eye Removal – rimozione occhi rossi – e l’opzione per disattivare il flash.

Impugnatura e attacco per treppiede

Per migliorare la presa anche nelle situazioni di ripresa più movimentate, MINI 99 è dotata di un’impugnatura di base con attacco per treppiede, fresata con precisione, che funge anche da impugnatura quando è collegata alla fotocamera (treppiede venduto separatamente).

Fujifilm: in arrivo la INSTAX MINI 99 con le ghiere! | Prezzi e disponibilità

La fotocamera istantanea Fujifilm INSTAX MINI 99 sarà disponibile dal 4 aprile 2024 a un prezzo al dettaglio suggerito dal produttore di 199,99 euro iva inclusa. La pellicola istantanea INSTAX MINI PHOTO SLIDE sarà disponibile dal 4 aprile 2024 a un prezzo al dettaglio suggerito dal produttore di 11,99 euro iva inclusa per confezione (10 fogli).