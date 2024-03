Ci sono tanti modi oggi per poter guadagnare online creando dei contenuti per il web. Uno di questi modi è TikTok, ti spieghiamo come diventare creator su questa piattaforma e iniziare a guadagnare divertendoti!

Ogni social ha un proprio modus operandi per rendere dei creator più famosi e più seguiti sulla propria piattaforma. Abbiamo parlato di come si fa a diventare un creator su YouTube, ma questa piattaforma ha una grammatica e un algoritmo completamente diversi rispetto a quella di cui vi parliamo oggi: TikTok. Questa piattaforma è piena zeppa di tantissimi contenuti di vario genere, e questi contenuti spesso appaiono nella sezione “per te“. Apparire in questa sezione è fondamentale per far sì che il tuo canale cresca. Più cresci e più sei famoso, più sei famoso e più guadagni.

Guardare fino alla fine | Come diventare creator su TikTok e iniziare a guadagnare

La prima regola da seguire se si vuole crescere su TikTok e fare numeri è creare video che si facciano guardare fino alla fine. Questa caratteristica viene chiamata “completation rate” che va poi affiancata alla seconda caratteristica più importante, il “watch time“, ovvero la durata media di ogni visualizzazione. Per far sì che questi parametri siano buoni, dobbiamo spingere gli spettatori a guardare il video fino alla fine. Per farlo possiamo scrivere due o tre righe di testo per attirare l’attenzione, una didascalia che inviti a guardare fino alla fine e poi fare una specie di spoiler su cosa troveranno nel video. Bisogna quindi creare suspence per tenere gli spettatori curiosi su come andrà a finire.

Fare le live | Come diventare creator su TikTok e iniziare a guadagnare

Vero, TikTok spesso predilige i nostri contenuti da mostrare ad un pubblico nuovo, ma sappi che è altrettanto importante fidelizzare i nostri followers. Come si fa? Molto semplice: con le live. Chi ha deciso di seguirci è perché ci apprezza e ci trova interessanti, quindi potrebbe fargli piacere interagire con noi per fare quattro chiacchiere tutti insieme e scambiare opinioni o teorie su determinati argomenti. Le live sono la chiave per creare una community e quindi far affezionare ancora di più gli utenti che già seguono il tuo canale.

Quale format vuoi portare?

L’ultima domanda che ti devi porre quando vuoi iniziare a pubblicare dei contenuti su TikTok è qual è il format che vuoi portare? Va bene essere spontanei e improvvisare, ma bisogna anche creare un format per il quale la gente ti possa riconoscere e sappia già che tipo di video vada poi a guardare. Il tipo di format poi ti affiderà anche un certo tipo di pubblico. Non c’è nessun format adatto a tutte le età, le persone che ti seguiranno dipendono dal tipo di contenuto che porti. Per trovare il format adatto a te, puoi prendere esempio dagli altri tiktoker e fare delle prove per vedere quale format va più forte per te.

Speriamo che la guida ti sia stata utile! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide e news dal mondo del web e molto altro.