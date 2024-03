Esplorando l’innovazione: nuovi monitor Philips per il lavoro ibrido e remoto

Nel corso di marzo, la linea E1 di Philips Monitors si arricchisce di tre nuovi modelli, concepiti per rispondere alle esigenze dei professionisti e degli operatori in smart working

Questi nuovi dispositivi offrono funzionalità essenziali per mantenere gli utenti connessi e aumentare la loro produttività, il tutto a un prezzo competitivo.

Innovazione Continua: Nuovi Arrivi nella Linea E1 di Philips Monitors

I modelli Philips 24E1N1100A e 27E1N1100A vantano display IPS FHD da 23,8″ (60,5 cm) e 27″ (68,6 cm) rispettivamente, con un design senza cornice e bordi minimi per agevolare le configurazioni multi-monitor. Inoltre, presentano un sistema di gestione dei cavi integrato per mantenere lo spazio di lavoro ordinato.

La qualità dell’immagine è notevole grazie al pannello IPS che offre colori vibranti, una frequenza di aggiornamento di 100 Hz con MPRT di 1 ms e la tecnologia Adaptive Sync per un’esperienza dinamica e nitida. Anche la modalità SmartImage arricchisce le sessioni di gioco e il tempo libero degli utenti.

Entrambi i modelli sono dotati di altoparlanti stereo integrati da 2 W per un’esperienza audio coinvolgente. Inoltre, le funzionalità come la modalità LowBlue e Flicker-free favoriscono il benessere degli occhi, mentre EasyRead simula la lettura su carta per una visione confortevole.

Massima Produttività con Connessioni USB-C

Il modello Philips 27E1N1600AE è progettato per migliorare la connettività dell’home office, offrendo una soluzione futuristica per una maggiore praticità. Questo display IPS da 27″ (68,6 cm) con risoluzione QHD e HDR offre immagini cristalline e realistiche. Oltre alle caratteristiche dei modelli precedenti, include anche una connettività USB-C 3.2 con Power Delivery da 65W, consentendo la trasmissione dati ad alta velocità e la ricarica dei dispositivi compatibili attraverso un unico cavo sottile e reversibile.

Per un comfort ottimale durante le lunghe ore di lavoro, questo modello è dotato di un supporto regolabile in altezza fino a 100 mm, garantendo una personalizzazione ottimale del monitor per un comfort visivo e una produttività elevate.

Prezzo e Disponibilità

I monitor Philips 24E1N1100A e 27E1N1100A saranno disponibili a partire da metà marzo al prezzo di €119,00 e €139,00 rispettivamente, mentre il modello Philips 27E1N1600AE sarà disponibile al prezzo di €249,00.

Questi monitor multifunzione offrono una soluzione completa per l’home office, garantendo connettività rapida, produttività migliorata e comfort visivo, il tutto a vantaggio del tempo libero degli utenti.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità targate Philips? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).