Le accuse di Horner sono cadute, per lui sempre più potere

Brutte notizie per chi si aspettava un lieto fine da questa storia, ma pare che le accuse di Horner siano cadute del tutto e che anzi, ora il team principal sta guadagnando ancora più potere

Non sempre la giustizia fa il suo dovere, come è stato nel caso dello scandalo di Christian Horner, che ora, al contrario, sta prendendo sempre più potere. Di recente erano state lanciate delle accuse direttamente alla FIA da parte della donna che ha ricevuto molestie sessuali da parte del team principal, ma allo stesso tempo sembra che ora Christian Horner abbia sconfitto gli austriaci. Il team austriaco rappresenta il 49% del team di Red Bull, già uno svantaggio che ha portato purtroppo a tenere nel team l’ex pilota britannico come leader della squadra. Ma non solo, ora perfino lo stesso Jos Verstappen si sta tirando indietro per il timore che suo figlio Max Verstappen non riesca a dare il massimo per via di tutto il caos che si è scatenato nel team. Le brutte sorprese però non finiscono qui, anzi, l’impero di Christian Horner si sta espandendo.

Accuse di Horner cadute, ma se la denuncia andasse nel tribunale civile?

Il motivo per cui Horner ora stia riuscendo ad espandere ancora di più il suo potere è dovuto alla sua alleanza con la famiglia Yoovidhya, questo da quindi ancora più libertà al team principal, specialmente dopo che il team austriaco ha battuto in ritirata. Ora Horner vuole diventare sempre più potente, decidendo anche di rinunciare a pezzi importanti del team di Red Bull come Max Verstappen, Adrian Newey e Helmut Marko. Horner non si ferma di fronte a niente e non gli importa a cosa dovrà rinunciare pur di ampliare il suo potere. Le cose però potrebbero cambiare se le accuse della dipendente finissero direttamente in tribunale civile e avere successo. Se il tribunale desse ragione alla dipendente, Chalerm Yoovidhya potrebbe decidere di abbandonare Horner e questo lo porterebbe alla caduta. Purtroppo, però, per questo ci vorrà tempo.

Voi che ne pensate? La donna avrà finalmente giustizia o Horner continuerà a far crescere il suo potere, creando così un’aria ancora più tossica nel team? Diteci cosa ne pensate con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo della Formula 1 e molto altro.