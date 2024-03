Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, quali sono i videogiochi di tennis più popolari di sempre: da Mario a Wii Sports!

Negli ultimi si sta registrando sempre di più un grande interesse nel mondo e anche in Italia per il tennis. Un avvicinamento a questo sport che nel nostro Paese è stato favorito anche dagli straordinari successi di Jannik Sinner, ormai ai vertici del ranking e costantemente tra i favoriti per la vittoria di tornei prestigiosi secondo i pronostici ed anche secondo le specifiche quote sulle partite di tennis. E quando uno sport diventa popolare cresce anche l'”indotto” delle attività ad esso connesse, dall’abbigliamento tecnico alle scuole, per arrivare al gaming. Il calcio gode dall’alba dei tempi di numerose simulazioni videoludiche, ma anche il tennis vanta diversi titoli che hanno fatto storia sotto questo punto di vista.

Uno dei videogame a tema tennistico più famosi di sempre viene individuato in “Virtua Tennis 4”, ultimo esponente della serie “Virtua Tennis”, che ha spopolato in passato nella sale giochi grazie alla SEGA. Sul finire degli anni ‘90 la saga arrivò anche su console grazie al Dreamcast, per poi proseguire comodamente anche su altre piattaforme. L’impostazione del gioco si è sempre rifatta agli arcade, richiedendo peraltro l’utilizzo di un numero molto limitato di pulsanti. Un titolo alla portata di tutti, quindi, che consentiva di sviluppare comunque un proprio stile nel gameplay, a dispetto delle opzioni limitate. Anche la grafica ha fatto la sua parte, contribuendo al successo della serie. “Virtua Tennis 4” è ad oggi il capitolo più recente che sia stato pubblicato, precisamente ai tempi della generazione della PlayStation 3. Dal 2011 i fan attendono trepidanti un prosieguo della serie.

Contraltare di “Virtua Tennis” è sempre stato “Top Spin”, che ha esordito sulla prima Xbox nel lontano 2003 per arrivare solo in un secondo momento sulla PlayStation 2. L’obiettivo degli sviluppatori era quello di far risaltare una giocabilità più fedele e realistica rispetto a quella offerta da “Virtua Tennis”, approfittando inoltre delle licenze per sfruttare l’immagine dei tennisti in carne ed ossa. Il gameplay è chiaramente diverso rispetto a quello del gioco rivale: gli atleti guidati col controller possiedono addirittura una propria riserva di energia che si consuma a furia di correre lungo il campo e di colpire la pallina. A “Top Spin” è sempre stato riconosciuto il merito di aver reinventato il tennis videoludico, coinvolgendo quella fetta di utenza che non aveva mai provato un titolo dedicato a questo sport. Anche questa serie si è fermata al quarto capitolo, sempre nel 2011.

Chi invece ha continuato a portare l’atmosfera delle partite di tennis sulle console è stato nientepopodimeno che Super Mario, l’iconico idraulico baffuto della Nintendo. Mario è stato spesso e volentieri protagonista di alcuni giochi spin-off, molti dei quali dedicati proprio a singoli sport. Dopo lo sfortunato esperimento di “Mario’s Tennis” sul Virtual Boy, la serie prese piede con “Mario Tennis” sul Nintendo 64, a metà degli anni ‘90, modernizzandosi sempre di più tra Gamecube, Wii e Wii U, fino a giungere a “Mario Tennis Aces” pubblicato per Switch. Nell’universo di Mario non esistono solo le classiche regole del tennis, ma i vari personaggi, che si distinguono per abilità come velocità o potenza, sono dotati di mosse personalizzate che permettono racchettate più potenti o salvataggi altrimenti impossibili. Un’altra differenza rispetto agli altri videogiochi sul tennis risiede nella presenza di modalità piuttosto fantasiose, più o meno diverse tra tutti i capitoli della serie “Mario Tennis”. Nell’ultimo titolo non manca una sorta di avventura che vede Mario impegnato nella ricerca del fratello Luigi, sparito nel corso di un torneo.

Se si parla di casa Nintendo, però, menzione di merito va indubbiamente anche a “Wii Sports”, una vera e propria raccolta di minigiochi a tema sportivo che riscosse notevole consensi proprio grazie all’inclusione del tennis. D’altro canto, la Wii metteva in dotazione il cosiddetto “Wiimote”, che permetteva di guidare i personaggi sullo schermo attraverso i movimenti del proprio corpo e non premendo necessariamente una serie di pulsanti su un controller. Di conseguenza, l’esperienza ludica resa da “Wii Sports” permise agli appassionati di tennis di raggiungere vette di realismo mai toccate prima, perché la sensazione era quella di rappresentare i tennisti in prima persona. Non a caso, “Mario Power Tennis” già uscito per Gamecube fu riproposto sulla Wii proprio per sfruttare questo specifico sistema di controllo. Nel 2009 “Wii Sports” divenne persino il videogioco più venduto di sempre e ancora oggi occupa posizioni altissime nelle classifiche dei titoli più popolari. Sopra ci sono soltanto “GTA V”, “Minecraft” e “Tetris”, che sono stati distribuiti però su molteplici piattaforme.