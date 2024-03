Migliori pneumatici economici: guidare risparmiando | Marzo 2024

Avere delle buone gomme per guidare spesso e volentieri può voler dire anche dover affrontare una spesa non da poco. Per questo abbiamo pensato di compilare questa lista dei migliori pneumatici economici, per guidare in sicurezza, ma senza spendere troppo

Quando si tratta di intraprendere un viaggio, è importante assicurarsi di avere delle gomme durature, che possano reggere il peso della vettura durante tutto il viaggio. Abbiamo elencato diversi tipi di pneumatici, nominando anche delle aziende piuttosto note e molto amate nel mercato delle gomme come la Pirelli, una delle migliori aziende nel mercato delle gomme. Ma spesso questi pneumatici sono un po’ costosi, quindi abbiamo pensato di segnalarvi quelli più economici. Ecco la lista completa!

Barum Quartaris 5 | Migliori pneumatici economici: guidare risparmiando

Quando si cerca di risparmiare, la mossa più intelligente da fare è quella di acquistare gli pneumatici delle aziende che non investono in sponsorizzazioni o pubblicità. Un esempio è lo pneumatico Barum Quartaris 5, un tipo di pneumatico 4 stagioni, quindi adatto a ogni evenienza e pronto ad affrontare l’asfalto in qualsiasi condizione si trovi. Di solito gli pneumatici 4 stagioni economici sono piuttosto carenti, ma il Barum Quartaris 5 è l’eccezione alla regola. Ovviamente non si possono pretendere alte prestazioni, ma lo pneumatico si comporta bene, mostrando un’alta resistenza all’aquaplaning.

Evergreen EH23 | Migliori pneumatici economici: guidare risparmiando

Come abbiamo detto prima, più le marche sono sconosciute, più economico sarà il suo prezzo. Volete sapere un altro tipo di pneumatico sconosciuto al mondo? Troviamo lo pneumatico Evergreen EH23, di tipo estivo e studiato appositamente per ridurre i rumori durante la guida e allo stesso tempo garantire dell’attrito tra lo pneumatico e l’asfalto. Essendo economico, anche questo non garantisce alte prestazioni, ma è la soluzione ideale per tutti i veicoli di medie dimensioni e compatte e soprattutto per i viaggi lunghi. Il prezzo si aggira tra i 50 e i 60 euro.

Superia Ecoblue 4S | Migliori pneumatici economici: guidare risparmiando

Un altro esempio lampante di pneumatico economico, ma che comunque è uno pneumatico che di per sé promette un’esperienza di guida nella norma, senza troppe pretese. Un altro caso è il Superia Ecoblue 4S, che è uno pneumatico estivo, motivo per cui, ovviamente, offre il massimo delle sue prestazioni durante l’estate, ma si mantiene per bene durante tutto l’anno se le nevicate e le gelate sono sporadiche e le temperature fredde non sono troppo basse. La cosa che più è da apprezzare di questo pneumatico è il prezzo, di soli 40 euro.

Torque TQ025 | Migliori pneumatici economici: guidare risparmiando

Un altro pneumatico molto popolare che ha riscosso un grande successo nel mondo degli pneumatici e del risparmio è il Torque TQ025, anch’esso uno pneumatico 4 stagioni che ha sorpreso gli acquirenti. Questo tipo è uno pneumatico che restituisce delle ottime sensazioni al volante grazie alla sua maneggevolezza e alla sua reattività. Questo pneumatico, secondo molti, non ha nulla da invidiare agli pneumatici delle grandi aziende più rinomate e famose e il suo prezzo è davvero allettante: meno di 40 euro. Il tipo di pneumatico venduto a basso prezzo e che offre alte prestazioni, assolutamente il migliore all’interno di questa lista!

Egommerce Primeline 205

Dulcis in fundo per lo pneumatico di un’azienda che crede molto nell’ecologia e nella sostenibilità dell’ambiente, ovvero l’Egocommerce Primeline 205. Questo tipo di pneumatico estivo da delle ottime risposte su asfalto asciutto e bagnato e regala una maggiore aderenza rispetto a molti marchi più famosi, soprattutto su asfalto bagnato quando lo spazio di frenata è breve e nelle curve più strette. Un altro caso di uno pneumatico che offre altissime prestazioni ad un prezzo davvero basso, ovvero 50 euro.

Speriamo che la guida sia stata utile!