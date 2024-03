Offerta Mediaworld da paura sul Galaxy S23!

Volete un nuovo smartphone ma non sapete quale scegliere, merito anche di un problema di budget che non può essere troppo alto. Ci abbiamo azzeccato? Allora abbiamo la soluzione per voi! Su Mediaworld trovate in offerta il Galaxy S23 con tanto di voucher di 100 euro e un ulteriore sconto della valutazione dell’usato!

Se non avete ancora trovato la soluzione al vostro problema della ricerca del vostro nuovo smartphone da acquistare, forse questa potrebbe essere la soluzione che fa per voi. Solo su Mediaworld trovate in offerta il Samsung Galaxy S23 ad un prezzo incredibile! Questo tra l’altro è il momento migliore per acquistare uno smartphone di casa Samsung, questo perché sul sito della catena di distribuzione elettronica trovate tante altre offerte, come ad esempio quella sul Samsung Galaxy S23 FE. C’è di più! Sapete perché è il momento migliore per comprare un nuovo smartphone di Samsung? Perché Mediaworld ha messo a disposizione un voucher di 100 euro e per di più c’è anche un ulteriore risparmio con la supervalutazione usato di altri 100 euro, tutto su uno smartphone già scontato di suo a soli 729 euro, quindi vi verrebbe a costare infine 529 euro. Un bel risparmio!

Per ottenere il voucher di 100 euro vi basta semplicemente compilare il questionario qui

Per accedere all’offerta, invece, non dovete fare altro che cliccare qui

L’offerta Mediaworld che ci regala la visuale notturna con il Samsung Galaxy S23

La cosa più sorprendente di questo Samsung Galaxy S23 è la tecnologia Nightography, una tecnologia che ci permette di scattare dei selfie e delle fotto nei minimi dettagli anche nel buio, alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Gen 2.1. C’è da considerare anche la potente batteria da 3.900 mAh di capacità tipica, che vi permetterà di usarlo a lungo per delle lunghe sessioni di gameplay e streaming a prescindere da dove vi trovate e dal tipo di illuminazione. Lo schermo infatti si adatterà grazie al display Dynamic AMOLED 2X che rende il tutto super fluido.

Uno smartphone perfetto per giocare, guardare film e serie tv, scattare foto e girare video a prescindere dal luogo in cui vi trovate e dall’illuminazione. Questo è uno di quei casi in cui l’esterno non conta, siete solo voi e ciò che state facendo con lo smartphone. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro!