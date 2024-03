Offerta Mediaworld sul Galaxy S24 Ultra, un’occasione imperdibile!

Questo è il momento migliore per decidere di acquistare un nuovo smartphone con intelligenza artificiale. Oggi su Mediaworld trovate in offerta il Samsung Galaxy S24 Ultra con uno sconto e una valutazione usato che vi faranno risparmiare moltissimi soldi sullo smartphone che desiderate acquistare!

Se c’è un momento adatto per acquistare un nuovo smartphone di Samsung, quello è questo periodo di offerte. Beccarsi uno smartphone munito di intelligenza artificiale, e non parliamo di un IA qualsiasi, ma di quella del Samsung Galaxy serie S24. L’IA che hanno implementato in questi nuovi modelli di smartphone ha delle performance e un’alta tecnologia senza precedenti, capaci non solo di risolvere molti dei nostri problemi, ma anche salvarci la vita. Sembra un’esagerazione, ma non lo è, perché questi modelli ora permettono di mandare messaggi SOS alle forze dell’ordine. Bella roba, no? Vi consigliamo di acquistarne uno ora, perché ci sono tantissime belle occasioni su Mediaworld, come l’offerta sul Samsung Galaxy S24 Ultra. Sappiate che potete avere uno sconto di 100 euro e in più una valutazione dell’usato fino a 400 euro, ciò quindi vi potrebbe permettere di avere addirittura 500 euro di sconto.

Il Galaxy S24 Ultra in offerta su Mediaworld ci offre performance e sicurezza ad alto livello

Come dicevamo prima, la cosa più importante che offrono questi nuovi modelli di smartphone è l’intelligenza artificiale. Grazie a questa grande tecnologia salvavita, potremo fare ciò che non abbiamo potuto fare finora, come ad esempio comunicare con gli stranieri senza la minima difficoltà, con lo smartphone che è letteralmente un traduttore universale. O ancora meglio, siete in un ristorante e del menu non ci capite niente? Vi basta inquadrarlo con lo smartphone e ve lo tradurrà in tempo reale. Nel peggiore dei casi, vi trovate in pericolo e non c’è segnale? Tranquilli, lo smartphone si connette all’antenna satellitare in modo tale che possiate sempre mandare messaggi di allarme. C’è da aggiungere poi che potete anche giocarci come se aveste una console di ultima generazione a portata di mano, il tutto con una batteria che dura 24 ore e performance sempre all’altezza.

Insomma, delle occasioni che non potete lasciarvi sfuggire. Questa è solo la prima di altre offerte di cui potete approfittare per appropriarvi finalmente di uno smartphone con intelligenza artificiale. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro!