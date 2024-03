Call of Duty Warzone Mobile: come collegare i controller

Se l’esperienza su smartphone è troppo “qual piuma al vento”, vi spieghiamo come collegare un controller su Call of Duty Warzone Mobile

Avere le sparatorie targate Activision sempre in tasca è un vero lusso, ma per alcuni giocatori (o aspiranti tali) di Call of Duty Warzone Mobile può sempre far comodo sapere come collegare i controller. E come dar loro torto, del resto? Rivivere la nostalgia per le mappe di Verdansk e Rebirth Island non si limita per forza a giocare con il solo touchscreen. Occorre una periferica dotata di connessioni Bluetooth, ed è a questo che serve la nostra guida. Perciò, nella guida di oggi vi spiegheremo ogni passo che occorre compiere. A partire dal primo, che non è scontato come potrebbe sembrare. Evitate di sparare a caso: iniziamo proprio dal principio.

Connessione Bluetooth | Come collegare i controller per Call of Duty Warzone Mobile

Se volete collegare un controller, come potete immaginare occorre prima abilitare la connessione Bluetooth sul vostro dispositivo smart: vale per ogni gioco e Call of Duty Warzone Mobile non fa certo eccezione. Andiamo con ordine. Abbassate il menù a tendina del vostro dispositivo e cercate il simbolo del Bluetooth (una “B” dalle forme angolari, simile a ᛒ) per abilitarne la connettività. Se siete già connessi con auricolari senza filo, smartwatch, altoparlanti o altro, il dispositivo dovrebbe già essere abilitato di default. Dovrete monitorare la connessione per assicurarvi che il dispositivo resti visibile. A questo punto, vedete quale periferica associare per poter giocare.

Da console a smartphone e tablet | Come collegare i controller per Call of Duty Warzone Mobile

Volete fare buon uso della memoria muscolare che vi siete fatti giocando su console? Benissimo! Avete ben quattro diverse opzioni per giocare, da tre differenti piattaforme. Per comodità vostra e nostra, le elenchiamo qui sotto:

Controller wireless Xbox per Series X/S

Controller wireless Elite Xbox per Series X/S

DualSense, controller wireless Sony per PS5

DualShock 4, controller wireless Sony per PS4

Ogni periferica sarà diversa nell’associazione. Nel caso del controller wireless di Xbox, dovete premere il piccolo tasto a sinistra della sua porta USB. Con il DualSense, invece, dovete tenere premuti contemporaneamente il pulsante Share e il tasto PlayStation fino a farli lampeggiare di blu. Con le già citate impostazioni Bluetooth, individuate il controller che state cercando di associare al dispositivo. Aprite l’app del gioco e premete un tasto qualsiasi (o muovete una leva analogica) per chiarire allo sparatutto che no, non state usando il touchscreen per dare gli input. Evitate di far andare il dispositivo smart in modalità riposo, o potreste dover rieffettuare la connessione.

Alternative wireless e non | Come collegare i controller per Call of Duty Warzone Mobile

Se poi volete trattarvi bene, nulla vi vieta di procurarvi dei controller appositi per giocare su tablet o smartphone. In tal senso, i controller wireless di 8bitdo sono eccellenti. L’azienda ha prodotto sia gamepad senza “maniglie” (come gli N30 ispirati alle prime console Nintendo) che vere e proprie alternative alle periferiche ufficiali del mercato console. La connessione, in questo caso, resta Bluetooth. Nel caso usiate più di frequente lo smartphone come piattaforma di gioco portatile, però, potreste preferire un sistema di input più diretto. Dovreste sborsare un po’ di più, ma i controller Backbone dovrebbero fare al caso vostro: si connettono direttamente al telefono tramite uno spinotto USB-C, da “incastrare” nel dispositivo.

Un dettaglio che ci tocca nel profondo

Collegare un controller è semplice, gestire i qui pro quo come quello del menù di Call of Duty Warsone Mobile un po’ meno. I menù, alla stesura di questa guida almeno, sono infatti esclusivi allo schermo tattile. Scegliere una playlist, gestire un loadout, eccetera: Activision ha già chiarito che il vostro controller non ha alcun problema. A match iniziato, il gioco dovrebbe passare senza problemi da touchscreen ad input tradizionale automaticamente. Se poi l’abitudine al touchscreen dovesse prendere il sopravvento, nel caso vogliate cimentarvi nel gioco puramente tattile abbiamo un’altra guida in lavorazione a tal proposito. Restate in zona.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati di aiuto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.