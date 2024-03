Recensione Rise of the Ronin: alla conquista del Sol Levante

Dopo averlo provato, giocato e testato a fondo andremo ad analizzare, in questa recensione, la nuova esclusiva PS5: Rise of the Ronin

Sono passati pochi giorni da quella che è stata la nostra ultima disamina relativa a Rise of the Ronin, titolo di casa Team Ninja in uscita domani, venerdì 22 marzo per PS5 in esclusiva. In questi pochi giorni abbiamo avuto la possibilità di approfondire ulteriormente quello che già in sede d’anteprima avevamo accennato, portando così a compimento una valutazione che andremo a sciogliere durante il corso di questa recensione proprio di Rise of the Ronin. Un titolo che bada alla sostanza e lo fa prendendo degli elementi da giochi già molto conosciuti e popolari e che prova ad introdurre qualche interessante novità; al netto di alcune lacune evidenti e che non possono non essere considerate.

Passando per un Haiku… – Recensione Rise of the Ronin

Gli haiku sono componimenti poetici nati in Giappone nel XVII secolo e rappresentano una delle forme di poesia e di scrittura maggiormente in voga e, soprattutto, storiche della terra del sol levante. Poesie che in pochissime parole riescono ad esprimere tutta la loro carica emotiva e artistica. Rise of the Ronin non riesce, a differenza di quanto potrebbe fare un bell’haiku, ad esprimere questa carica e non riesce a farlo a causa di una narrazione gestita in maniera fin troppo classica.

Rimane, però, un’interessante fedeltà storica e un’interessante riproposizione di alcuni temi e di alcune scene realmente accadute in cui possiamo ritrovarci o meno in base alle scelte che andremo ad effettuare in game. Le cut-scene alternano momenti di coinvolgimento a momenti in cui non riescono a trasferire lo stesso mordente e lo stesso interesse di altre produzioni; facendo così ristagnare, da un punto di vista prettamente narrativo, Rise of the Ronin in una zona grigia e mediocre.

A suon di Katana – Recensione Rise of the Ronin

Come abbiamo detto in apertura di recensione, Rise of the Ronin è un titolo che bada al sodo e il sodo, in questo caso specifico, è il gameplay e ancor più precisamente il combat system. Il fulcro del titolo, probabilmente (anzi, sicuramente) risiede tutto qui, in quelle che sono le fasi di combattimento (molte) che ci troveremo ad affrontare durante la nostra avventura. È qui che Rise of the Ronin mostra il suo profilo migliore e lo fa dando la possibilità al giocatore di personalizzare molto l’esperienza in tal senso, evitando, però, di disperdersi in dinamiche GDR eccessivamente profonde per quello che è l’intento della produzione.

Da questo punto di vista, il bilanciamento delle opzioni offerte è davvero ottimo. In base a quello che sarà il nostro stile e il nostro gusto in termini di combattimento, potremo affinare o meno la padronanza di alcune armi, andando poi così a sbloccare determinate abilità.

Allo stesso tempo, la presenza di un albero delle statistiche la cui ramificazione sarà scelta esclusivamente da noi giocatori ci offrirà l’occasione di buildare un personaggio maggiormente forte, maggiormente agile puntando sulla destrezza, maggiormente intelligente o maggiormente carismatico puntando sul fascino.

Pad alla mano il feedback del combattimento è molto positivo e il tutto risulta essere molto godibile, considerando anche un certo grado di sfida il che farà aumentare il livello tecnico del combattimento stesso. La possibilità, inoltre, di controllare più personaggi durante alcune missioni e di switchare fra essi durante un fight, aggiunge ulteriore pepe ad un sistema già di per sé molto ricco.

In sella o… in volo! – Recensione Rise of the Ronin

Di open world, ormai, ne abbiamo visti tanti e soprattutto abbiamo imparato a distinguerli in base a quelle che sono le loro caratteristiche. Rise of the Ronin, chiaramente, è un open world ma che, fondamentalmente, riduce il tasso d’esplorazione a pochi elementi ma realizzati molto bene. Tutto il sistema di movimento è molto responsivo, così come lo è la cavalcatura e il volo tramite un dispositivo apposito. Ad essere responsivo, inoltre, è anche l’utilizzo del rampino che, a sua volta, viene limitato da alcune scelte di level design di alcune aeree, riducendo, talvolta, le zone e le situazioni in cui poterlo utilizzare.

La componente esplorativa di Rise of the Ronin è chiaramente rivolta a due altri fattori: da una parte il combattimento (già analizzato nel paragrafo precedente di questa recensione) e dall’altra il crafting che, in maniera leggera e non invasiva entra a far parte del gioco e si prende una sua posizione rilevante fra le meccaniche di gameplay. Un crafting che poi si sposa con la componente GDR (appena appena accennata) della diversificazione dell’equipaggiamento in base ad una banale ma molto funzionale e fruibile statistica.

Non proprio un quadro… | Recensione Rise of the Ronin

Non è la prima volta che in un videogioco ci si immerge nel Giappone feudale o, senza andare troppo nello specifico, nell’antico Giappone storico. E dunque, tutto questo ci aiuta a creare un metro di paragone evidenziando le potenzialità artistiche dei un ambiente e di un contesto. Giochiamo a carte scoperte e partiamo subito col dire che le produzioni precedenti di Team Ninja non hanno mai brillato per essere eccellenti graficamente ma, come in questo caso, puntavano ad offrire il meglio dell’esperienza focalizzandosi su altro.

E dunque, Rise of the Ronin è perfettamente in linea con questa “filosofia”. Dal canto nostro, però, non possiamo non considerare le potenzialità inespresse di questo titolo e, soprattutto, la natura esclusiva di questo gioco. E proprio perché parliamo di un’esclusiva che, le carenze dal punto di vista tecnico ci tocca evidenziarle e ci tocca affermare quanto Rise of the Ronin sia lontano anni luce da altre produzioni di questa generazione (che comunque non sta brillando, fin qui, dal punto di vista tecnico).

A salvare il comparto tecnico c’è una modalità performance che comunque assicura 60FPS e che permette di giocare in maniera fluida. Anche il sonoro non è memorabile, per non parlare del doppiaggio italiano, sostituito dopo poche battute con quello giapponese. Una nuova patch è stata rilasciata da qualche ora e, presumibilmente, il titolo avrà una patch al day one (scopriremo se corposa o meno) e dunque ci riserviamo un minimo di dubbio per quelle che potranno essere le migliorie apportate in tal senso.

Sempre al fianco della mia Lama Gemella

Eccoci arrivati alle battute finali di questa recensione di Rise of the Ronin, un titolo che ci ha convinti ma non fino in fondo. Stiamo parlando di un’esclusiva PS5 e, cosa da non sottovalutare, di una nuova IP Sony che, a parte Returnal, in questa generazione non ha ancora sfornato nuovi brand del calibro di Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn o Days Gone, come invece avvenuto nella precedente generazione. Rise of the Ronin presenta degli elementi molto interessanti e positivi ma che, purtroppo, vengono bilanciati da alcune pecche impossibili da ignorare: su tutte il comparto tecnico.

