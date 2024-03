Safari Rally: la Toyota vuole tornare alla ribalta

Il mondo del Rally è un mondo molto estremo e divertente, ma anche molto pericoloso se ci si trova in pista con delle condizioni atmosferiche che non sono favorevoli. Ma questo non ha importanza per Toyota, che nel Safari Rally vuole tornare alla ribalta nella gara in Kenya

La storia del Safari Rally è una storia molto intricata, complessa, ma che riporta alla mente dei bei ricordi. L’ultima volta in cui abbiamo visto in effetti qualcosa di storico e indimenticabile è stato ormai più di 20 anni fa, nello specifico nel 2002. Il ritorno in calendario del Safari Rally in Kenya da allora non ha mai trovato una presenza stabile tra le varie gare organizzate dal campionato, questo almeno fino al 2021. Tuttavia, in quell’annata, nonostante la Toyota se la sia cavata piuttosto bene, alla fine la scuderia che ne è uscita vittoriosa è stata la Honda, precisamente con i suoi piloti Thierry Neuivlle ed Espekka Lappi, che hanno ottenuto una vittoria più che meritata sia nella gara di Monte Carlo, sia in Svezia. Proprio in quest’ultima la Toyota aveva trovato delle grosse difficoltà a causa delle condizioni metereologiche, ma stavolta la scuderia è partita con una sola intenzione: ottenere la prima vittoria in questo 2024. I piloti che cercheranno di realizzare questo sogno sono altrettanto determinati e pronti a tutto.

Safari Rally: ce la farà Toyota a vincere?

La nuova stagione del campionato di Rally è appena iniziata e tante sono le scuderie pronte a dare il massimo per ottenere la tanto agognata vittoria nel Safari Rally. Ora, però, c’è anche da dire che Toyota non è partita alla sprovvista, infatti nel team ha dei piloti di tutto rispetto. Tra i piloti che gareggeranno per la scuderia giapponese troviamo infatti Rovanpera, deciso più che mai a rimediare ai suoi errori nella gara di Rally in Svezia. Agguerrito anche Elfyn Evans, il pilota gallese che ha avuto delle buone prestazioni nelle precedenti gare e non è troppo lontano dal vertice della classifica. Infine abbiamo Takamoto Katsuta, anche lui pronto a rimediare ai suoi errori nella gara di Svezia e che ha aperto le porte della vittoria a Lappi.

