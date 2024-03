Hai acquistato un nuovo notebook, ma portarlo appresso senza una custodia può essere molto scomodo e lo mette a rischio contro eventuali urti. Per questo bisogna sapere come scegliere la custodia perfetta per il tuo PC

Il bello di avere un PC portatile, in particolare un notebook, è la comodità che si può avere nel lavorarci Un notebook, infatti, puoi portarlo ovunque. Una cosa molto utile, specialmente se sei una persona che viaggia molto, che lavori nella grafica, nella fotografia o che tu sia semplicemente uno studente universitario. Portare un PC appresso è comodo. Ma per farlo bisogna in ogni caso avere le giuste accortenze, non vorrai mica danneggiarlo? Soprattutto dopo aver letto la nostra guida per scegliere il notebook giusto. Ecco perché bisogna sapere come scegliere la custodia perfetta per il tuo PC.

Perché usare una custodia | Come scegliere la custodia perfetta per il tuo PC

Ma perché usare una custodia quando posso portare il PC direttamente in una borsa o in uno zaino? Certo, può essere una soluzione, ma una custodia protegge il PC dagli urti. Il motivo principale per cui una persona decide di comprare un notebook è perché spesso e volentieri è qualcuno che viaggia molto e si ritrova poche volte nelle mura della propria casa. Potrai pensare che basti avere uno zaino per proteggerlo, ma vuoi mettere la comodità di portare un notebook a tracolla? Ovviamente i prezzi variano in base alla qualità, se ha un manico per portare il notebook a mo’ di borsa o se ha semplicemente una zip. La cosa fondamentale è che deve avere una buona imbottitura, per proteggere il notebook dai danni causati dagli urti.

Le caratteristiche di una buona custodia | Come scegliere la custodia perfetta per il tuo PC

Ci sono tre caratteristiche fondamentali da tenere in mente quando si va a comprare una custodia per il PC: grandezza, trasportabilità e imbottitura. Anche se le custodie sono molto semplici e basilari, devi comunque sempre ricordare che non tutte sono adatte, devi infatti conoscere la grandezza del tuo PC e di conseguenza prendere una custodia della stessa grandezza, né troppo grande per evitare di farlo muovere troppo, e né troppo piccola, altrimenti non ci entrerà. Poi c’è da considerare la trasportabilità, che si giudica in base alla presenza di una maniglia per portare la custodia come se fosse una borsa oppure, ancora meglio, una tracolla, per tenere la stretta ancora più sicura. Infine l’imbottitura, che è la cosa più importante da considerare. Una buona imbottitura proteggerà il tuo PC da ogni impatto.

I prezzi

Una cosa buona che ti farà sicuramente tirare un sospiro di sollievo è che le custodie per PC costano davvero poco. Si parte da un minimo di 10 euro fino ad arrivare al massimo di 25 euro. Ovviamente questo dipende dalla qualità della custodia, dal materiale con cui l’hanno realizzata e anche dalla grandezza. Spesso e volentieri le custodie con la tracolla costano di più, mentre quelle senza perfino la maniglia costano poco e niente, anche se si trovano custodie con la maniglia che costano quanto quest’ultime. L’importante comunque è che tu ricordi sempre la grandezza del tuo PC per far sì che combaci perfettamente con lo spazio della custodia.