Alfa Romeo Milano: il nuovo teaser mostra il profilo dell’auto

Il momento è sempre più vicino. Il 10 aprile vedremo finalmente la nuova Alfa Romeo Milano, che nel nuovo teaser ha mostrato il profilo, dando un’idea sulla sua lunghezza

Non manca molto ormai allo svelamento ufficiale della nuova Alfa Romeo Milano. Su quest’auto l’attesa è davvero alta, considerando soprattutto che questa sarà un’auto che segnerà un nuovo capitolo della storia della casa automobilistica milanese. Ci sono già stati diversi teaser su quest’auto, come quello che ha mostrato la livrea e il logo dell’auto. facendo crescere ancora più hype e mandando tutti i fan della Alfa Romeo in delirio. Ma perché c’è così tanta attesa per questa nuova auto e perché sarebbe quella che segnerà un nuovo inizio per l’azienda? Molto semplice: l’Alfa Romeo Milano è la prima auto elettrica dell’azienda. Una dimostrazione che anche loro sono pronti ad abbracciare il futuro, che sarà governato totalmente dalle auto elettriche, arrivando quindi al punto in cui i motori endotermici e la benzina saranno solo un lontano ricordo.

Il nuovo teaser dell’Alfa Romeo Milano ci prepara a un nuovo inizio

Come possiamo notare dal teaser che ci mostra il profilo dell’auto, possiamo presupporre che l’auto sarà lunga circa tra i 4,10 e i 4,30 metri, delle dimensioni notevoli che permettono di avere tutto lo spazio di cui i passeggeri hanno bisogno. Al momento non sappiamo altri dettagli su quest’auto, ma sappiamo che quest’auto nascerà sulla CMP del gruppo Stellantis, la stessa piattaforma su cui hanno prodotto la Jeep Avenger e la Fiat 600. Sotto il cofano, accanto al motore elettrico, ci dovrebbe essere anche una Q4 Hybrid, che il gruppo Stellantis potrebbe decidere di usare anche sulla futura Jeep Avenger 4×4. un motore 1.2 tre cilindri turbo benzin ciclo Miller da 136 CV e 230 Nm che abbinano a due unità elettriche. una da 30 kW sull’asse posteriore e un secondo motore elettrico da 20 kW all’anteriore. Un’altra cosa sorprendente è il suo prezzo contenuto, che si tiene sotto i 30.000 euro. Dovremmo vedere anche una versione mild-hybrid che arriverà in futuro.

