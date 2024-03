Dove vedere in streaming Bleach – La Guerra dei Mille Anni

In questo articolo vi diciamo dove vedere l’anime Bleach – La Guerra dei Mille Anni in streaming, ispirato all’omonimo manga

Proposto da Viz Media Bleach – La Guerra dei Mille Anni è un adattamento anime ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Tite Kubo ed edito in Italia per Planet Manga. Di stagione in stagione, Bleach è visibile in streaming su scala internazionale, e quindi anche in Italia, in contemporanea con il Giappone su Disney Plus.

Bleach – La guerra dei mille anni: dove vedere in streaming la serie anime

La prima stagione dell’anime Bleach: Thousand Year Blood War, seguito del primo adattamento animato della serie, chiamato semplicemente Bleach, si intitola saga della guerra di sangue e comprende gli episodi dall’1 al 13. La regia delle puntate è a cura di Tomohisa Taguchi e sono prodotte da Pierrot. Gli episodi sono adattati dall’ultimo arco narrativo del manga Bleach e corrispondono ai capitoli dal 480 al 542. La prima stagione è andata in onda in Giappone dall’11 ottobre al 27 dicembre 2022 su TV Tokyo. In Italia è stata distribuita il 5 luglio 2023 su Disney+, dov’è tutt’ora presente.

Ricordiamo che l’anime, rimasto in sospeso dal 2012, traspone i contenuti proposti dal 55° volumetto sino all’ultimo capitolo pubblicato nel 74°. Alla produzione del progetto ritorna lo studio di animazione Pierrot. Inoltre, come dichiarato dallo stesso Tite Kubo, l’anime espanderà i contenuti della storia manga. In Italia la serie anime di Bleach ha cominciato la sua corsa con doppiaggio ad aprile 2021. Ad oggi sono state trasmesse su Amazon Prime Video quindici stagioni.

Qualche informazione aggiuntiva

Il manga ha ispirato una serie anime prodotta da Studio Pierrot dal 2004 al 2012. Il ritorno dell’anime con l’adattamento dell’ultimo arco narrativo, La Guerra dei Mille Anni (nel nostro più recente articolo i dettagli), andrà in onda in Giappone dal 10 ottobre 2022. Inoltre, il manga ha ispirato una serie animata trasmessa su TV Tokyo, romanzi, videogiochi, speciali animati, lungometraggi, merchandising e anche un film in live action uscito il 20 agosto 2018 nelle sale giapponesi.

Bleach è la storia di Ichigo Kurosaki, un ragazzo dotato di un’abilità molto particolare: è in grado di vedere i fantasmi. E se la sua vita è già pazzesca a causa di questo dono, immaginate cosa gli potrebbe succedere se diventasse… un dio della morte.

