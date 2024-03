PocketBook Color: l’esperienza di lettura a colori ovunque e in tutti i luoghi

PocketBook ha introdotto un’innovativa esperienza di lettura a colori con il suo nuovo dispositivo elettronico, il PocketBook Era Color

Con funzionalità avanzate come il salvataggio dei punti di lettura, questo lettore è progettato per offrire una lettura coinvolgente ovunque tu sia.

PocketBook Era Color: esperienza di lettura avanzata e funzionalità innovative

La gamma di lettori a colori di PocketBook si arricchisce con l’introduzione del nuovo Era Color. Leggero e compatto, questo dispositivo elettronico rappresenta il fratello maggiore del PocketBook Era, riconosciuto lo scorso anno con il Red Dot Award per l’ergonomia. Rispetto al suo predecessore, presenta un display E Ink Kaleido 3 da 7 pollici, perfetto per la lettura di libri, riviste, manga e fumetti. Con un processore quad-core e una batteria da 2.500 mAh, offre almeno un mese di autonomia con una sola ricarica.

Dal punto di vista delle prestazioni, il nuovo schermo antiriflesso aumenta la risoluzione e i PPI per i colori del 50%, offrendo una risoluzione di 632 × 840 pixel e di 1264 x 1680 pixel per le immagini in bianco e nero. La funzione SMARTlight permette di regolare luminosità e temperatura del colore in base alla luce e alle condizioni di lettura, garantendo il massimo comfort agli occhi. Inoltre, la resistenza all’acqua IPX8 rende il PocketBook Era Color adatto alla lettura in ambienti umidi, come bordo piscina o SPA.

Per chi preferisce ascoltare, il dispositivo supporta 4 formati audio e 6 formati audiolibro, fruibili tramite l’altoparlante integrato o attraverso cuffie e impianti audio esterni collegati via Bluetooth. Inoltre, la funzione Text-to-Speech trasforma in audio qualsiasi testo sul dispositivo, disponibile in 25 lingue diverse.

Tra le specifiche tecniche troviamo 25 formati supportati per libri e grafica, inclusi CBR e CBZ per i fumetti, 6 formati audio per audiolibri e musica, 32 GB di memoria interna, servizi nel cloud come PocketBook Cloud e Dropbox per la sincronizzazione della libreria di ebook, connettività Wi-Fi a doppia banda e sistema di aggancio per custodie PocketBook Flip e Charge.

Il PocketBook Era Color sarà disponibile a partire da metà Aprile nel colore Stormy Sea al prezzo consigliato di 259 Euro.

