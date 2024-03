I gamers troveranno particolarmente utile questa guida. Se avete acquistato un PC con una potente scheda madre e un’ottima RAM, dovete anche sapere come scegliere l’alimentatore adatto al vostro PC

D’accordo, avete assemblato il vostro PC, magari prendendo una delle schede madri presenti in questa lista, così come anche una buona memoria RAM. Ma sapete che, per dare la giusta potenza a queste componenti, dovete anche avere un buon alimentatore? Senza questo, infatti, tutte le componenti che avete acquistato risulteranno completamente inutili se non gli date la giusta potenza. In questa guida vi aiuteremo a scegliere l’alimentatore giusto.

Formato | Come scegliere l’alimentatore adatto al vostro PC

La prima cosa da scegliere, quando si va a comprare un alimentatore, è il formato. Al giorno d’oggi sul mercato se ne vendono prevalentemente di due tipi: l’ATX PS/2 e il Flex ATX. Il primo ha una larghezza di 140 mm, un’altezza di 85 mm e una profondità di 150 mm. Questo è presente anche nelle varianti ATX PS/3 ed SFX-L, quest’ultimo però è dedicato agli apparecchi di dimensioni più piccole. Il secondo, invece, il Flex ATX, questo viene usato di norma nelle schede madri mini-ITX e le dimensioni sono di 81,5×40,5×150 mm.

Potenza | Come scegliere l’alimentatore adatto al vostro PC

La potenza in watt crediamo che sia il parametro più importante da considerare quando si sceglie un alimentatore, anche perché è quello più evidente. Questa infatti sarebbe la potenza che la PSU, detta anche power supply unit, assorbe dalla presa a muro e che poi viene indirizzata direttamente al sistema hardware. Ci sono diversi tipi di range di potenza disponibili sul mercato, alcuni arrivano anche a superare i 1000 watt. A questa va unita l’efficienza, ovvero quanta energia dal muro viene effettivamente impiegata nel computer. Di norma bisogna preferire sempre l’alimentatore con la maggiore efficienza. Vi consigliamo inoltre di scegliere un alimentatore modulare, che vi permette di scegliere il numero di cavi da utilizzare, in modo da non mettere in mezzo cavi inutili.

Come calcolare la potenza | Come scegliere l’alimentatore adatto al vostro PC

Il calcolo della potenza è necessario per far sì che tutto funzioni correttamente. Bisogna stabilire quanti watt sono necessari per l’alimentatore del computer, per capire come risparmiare sia prezzo che energia e capire quale tipologia di PSU acquistare. Per calcolare la potenza dell’alimentatore ci sono diversi siti che possono aiutarvi a capirlo. Uno dei migliori che vi consigliamo è pc-builds.com. Sul sito non dovete fare altro che inserire le componenti del computer, così il sito calcolerà il wattaggio massimo, minimo e raccomandato.

Prezzo | Come scegliere l’alimentatore adatto al vostro PC

Quando si tratta di scegliere un alimentatore per il PC, bisogna ovviamente guardare anche al prezzo. Il prezzo, come in molti casi, dipende da quanta efficienza e quanto wattaggio ha. Ovviamente, più queste caratteristiche sono alte, più il prezzo andrà a salire. Di norma, gli alimentatori partono da un prezzo base di 30 euro, anche se gli alimentatori che si vendono sia sul web che nei negozi fisici si aggirano tra i 50 e i 100 euro. Quelli che superano questa fascia di prezzo sono quelli più importanti e adatti per il gaming e alle altissime prestazioni.

Che modello scegliere?

Come avete potuto vedere, per capire qual è il tipo di alimentatore che dobbiamo scegliere, dobbiamo prima attraversare una serie di step. Bisogna cercare su internet, fare dei test sui siti web appositi che ci dicano tutte le caratteristiche, ma dobbiamo soprattutto fare delle ricerche. La cosa fondamentale che dovete evitare di fare però è risparmiare. Se infatti prendete un alimentatore di basso wattaggio, andrà a finire che dovrete sostituire la PSU e di conseguenza a pagare di più. Quindi non andate mai al risparmio, scegliete sempre l’alimentatore col wattaggio più alto.