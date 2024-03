In questa recensione analizzeremo la nuova tastiera meccanica Asus ROG Strix Scope II 96 Wireless

Il panorama delle tastiere da gaming è davvero ricchissimo e pieno di modelli trai i quali scegliere. Proprio per questo, è difficile proporre un prodotto innovativo in grado di essere meritevole d’acquisto al posto di quelli già esistenti. Tra le caratteristiche migliori che una tastiera di questo tipo possa offrire c’è innanzitutto l’immediatezza nel fornire un feedback quando si gioca, ad esempio, in titoli competitivi, ma anche la comodità nella disposizione dei singoli tasti, in modo da non sbagliare mai.

Questa Asus ROG Strix Scope II 96 Wireless si propone come un modello con layout 96%. Il che vuol dire che sarà in grado di farti risparmiare un po’ di spazio sulla scrivania, riuscendo a inserire anche i tasti di navigazione, ma sulla sezione superiore.

Scopriamo insieme se questa di Asus possa essere una scelta interessante per i gamer, con i suoi pro e i suoi contro.

Unboxing – Recensione Asus ROG Strix Scope II 96 Wireless

Caratterizzata dalle classiche colorazioni che vanno dal rosso al nero, la confezione è davvero ricca e completa. All’interno, oltre alla tastiera, troviamo un poggiapolsi in similpelle, un cavo telato, il key/switch puller, una barra spaziatrice aggiuntiva e un USB extender. Non mancano poi degli stickers e i vari libretti di istruzioni.

Analizziamo la tastiera – Recensione Asus ROG Strix Scope II 96 Wireless

La Asus ROG Strix Scope II 96 Wireless si presenta come la naturale erede della Scope II, una tastiera che ha riscosso un notevole successo tra i giocatori. L’obiettivo di questa nuova versione è quello di perfezionare ulteriormente l’esperienza di utilizzo, offrendo una serie di miglioramenti mirati a innalzare l’asticella in termini di prestazioni, affidabilità e personalizzazione.

Uno degli aspetti su cui Asus si è maggiormente concentrata è la robustezza del telaio. Le critiche mosse al modello precedente, che lamentava una certa flessione durante il trasporto, sono state prese in considerazione e hanno portato a un irrigidimento della struttura. La scheda madre ora è fissata saldamente al telaio, migliorando la sensazione di solidità durante la digitazione, in particolare sui tasti superiori.

Anche l’estetica ha subito un leggero restyling. L’altezza del controller rotante è stata ridotta, conferendo alla tastiera un profilo più elegante e compatto. La finitura opaca della scocca la rende davvero facile da tenere pulita e resistente anche ai graffi.

Nonostante il form factor compatto, la tastiera vanta un peso di 978 grammi, a testimonianza della solidità della sua struttura. La scocca inferiore in plastica opaca è spessa e robusta, mentre il PCB è incastrato in una cornice che ne garantisce la stabilità.

Il PCB è protetto da uno spesso strato di silicone che attutisce le vibrazioni e offre una sensazione di maggiore robustezza. La piastra in policarbonato da 1,5 mm è semitrasparente, permettendo all’illuminazione RGB di diffondersi in modo uniforme e creando un effetto visivo davvero riuscito.

Questa tastiera è anche dotata di tecnologia hot-swap, che consente di sostituire gli switch senza doverli dissaldare. Chiaramente, può essere utilizzata in modalità wireless tramite Bluetooth o 2.4 GHz (attraverso il dongle incluso magneticamente nel retro), oppure in modalità cablata tramite USB-C. L’autonomia della batteria è eccellente, con una durata stimata di circa 40 ore con l’illuminazione RGB disattivata.

Parlando, poi, di illuminazione, non c’è nulla da dire. Asus si riconferma la regina con una svariata pletora di effetti selezionabili sia da Aura Sync (e quindi sincronizzabile con le periferiche che supportano questa tecnologia), sia con la combinazione di tasti.

Switch & Keycaps – Recensione Asus ROG Strix Scope II 96 Wireless

Il modello da noi testato monta gli switch meccanici ROG NX Snow, progettati per offrire un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Questi switch sono caratterizzati un punto di attivazione di 1.8 mm, una forza iniziale di 40 gf e una forza totale di 53 gf, classificandosi come “linear refined”.

Il punto di attivazione leggermente più alto rispetto ad altri switch lineari offre un buon equilibrio tra velocità e precisione nella pressione dei tasti. Ciò significa che i tasti rispondono prontamente pur richiedendo una pressione minimamente superiore, riducendo al minimo le attivazioni accidentali. La forza iniziale di 40 gf e la forza totale di 53 gf contribuiscono a mantenere una sensazione di fluidità durante la digitazione e il gioco, senza rinunciare a un feedback soddisfacente.

Questi switch vantano uno stelo in materiale POM composito con alloggiamento superiore in PC e inferiore in POM. Questa combinazione permette di ottenere una scorrevolezza eccezionale dei tasti, garantendo un’esperienza fluida. Inoltre, il design “walled stem” (stelo a pareti) migliora la stabilità dei tasti e previene l’intrusione di polvere, aumentando la longevità degli switch. Una caratteristica distintiva degli switch ROG NX Snow è la loro sonorità. Grazie alla lubrificazione di fabbrica, questi switch producono un suono “Thocky” durante la pressione dei tasti. Lubrificati di fabbrica sono anche gli stabilizzatori, i quali ci hanno sorpreso sia per la sonorità offerta che per la stabilizzazione dei tasti.

I keycaps della ROG Strix Scope II 96 Wireless presentano un design che potrebbe dividere l’opinione degli utenti. Il carattere dei tasti in stile ROG è molto “da gaming”, il ché potrebbe risultare eccessivamente appariscente per i gusti più sobri. Inoltre, la forma concava dei tasti potrebbe non essere gradita da chi predilige un profilo più piatto, richiedendo un periodo di adattamento più lungo per la scrittura.

Tuttavia, non tutto è da scartare. L’altezza media dei tasti, simile al profilo Cherry, contribuisce ridurre l’oscillazione e offre una maggiore stabilità durante la digitazione. Questo potrebbe essere particolarmente apprezzato dagli utenti che cercano precisione e reattività nella loro esperienza di gioco. Il materiale utilizzato per i keycaps è un ABS con un rivestimento anti-UV, garantendo una buona resistenza all’usura e alla lucentezza nel tempo. Tuttavia, alcuni potrebbero preferire la sensazione più premium offerta dai keycaps in PBT double-shot.

In linea generale, switch e keycaps sembrano proprio andare nella stessa direzione. La lancetta pende fortemente dal lato gaming e molto meno da quello della produttività.

Tiriamo le somme

La Asus ROG Strix Scope II 96 Wireless è un’ottima tastiera da gaming per chi cerca un dispositivo compatto, affidabile e performante. Offre una serie di caratteristiche interessanti, tra cui switch meccanici fluidi, un’autonomia eccellente della batteria e una ricca illuminazione RGB. Tuttavia, la scelta dei keycaps e il prezzo elevato (di circa 190,00€) potrebbero non essere per tutti.

Se siete alla ricerca di una tastiera da gaming di alta gamma e non vi dispiace spendere un po’ di più, la Asus ROG Strix Scope II 96 Wireless è un’ottima scelta. Offre un’esperienza di gioco eccellente e una serie di caratteristiche che la rendono versatile e adatta a diverse esigenze. Tuttavia, se avete un budget limitato o preferite keycaps in PBT con un design più sobrio, ci sono alternative sul mercato che potrebbero essere più adatte a voi.