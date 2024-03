In questa nuova recensione parliamo del NiPoGi CK10, un mini PC che offre delle alte prestazioni con un silenzio degno di nota, per lavorare nella calma più totale

Questo mini PC NiPoGi CK10 è quello che può cercare una persona che vuole tranquillamente lavorare nel proprio ufficio personale, nella propria camera o in qualsiasi altro posto in maniera calma e tranquilla. Il mini PC, già di per sé, permette di lavorare nel massimo della pace, senza incorrere in riscaldamenti elevati o di sentirne il calore provocato dalla ventola. L’uso di questo mini PC promette infatti una buona esperienza lavorativa, senza incorrere in intoppi o bruschi rallentamenti, è tutto molto fluido. In sintesi è una macchina che fa il suo lavoro e anche di più, perché lo fa al massimo delle prestazioni, che sia per lavorare o anche solo per guardare film o serie tv o anche giocare ai videogiochi.

Il bello dell’imballaggio | Recensione NiPoGi CK10: un mini PC silenzioso ed elegante

Questo mini PC ci è stato mandato in una elegantissima e semplice scatola bianca. Questa scatola già ci da l’impressione che sia di un’eleganza degna di nota e che si lascia ben guardare già solo per l’imballaggio. Come di dovere, il CK10 è arrivato ben protetto, con tutta l’imbottitura necessaria affinché non subisse dei danni durante la consegna ed è arrivato sano e salvo da noi. Una scatola bianca che contiene al suo interno tutto il necessario per usarlo, cavo d’alimentazione, viti per fissare il mini PC dietro il monitor (anche se, in tutta sincerità, il mini PC è talmente bello da vedere che sarebbe un peccato nasconderlo dietro il monitor) e l’asta apposita per montare il mini PC.

Le caratteristiche tecniche

Queste caratteristiche sono un preambolo a quello che andremo poi ad analizzare nel dettaglio di questo mini PC, anche per dimostrare la potenza di questo gioiellino:

Processore : Intel Core i5-12450H di 12a generazione con architettura ibrida (P-Core + E-Core)

: Intel Core i5-12450H di 12a generazione con architettura ibrida (P-Core + E-Core) RAM: 16 GB

16 GB Storage : SSD da 512GB FINO A 4 TB

: SSD da 512GB FINO A 4 TB Wi-Fi : WiFi6 e Bluetooth 5.2

: WiFi6 e Bluetooth 5.2 Sistema operativo : Windows 11 Pro

: Windows 11 Pro Porte I/O: 4*USB 3.0, 1*USB-C (solo trasferimento dati), 2*HDMI, 1*VGA, 1*Gigabit LAN, 1*ingresso audio/microfono e 1*presa CC

Un mini PC che si trasforma in tv 4K | Recensione NiPoGi CK10: un mini PC silenzioso ed elegante

La prima cosa che risalta all’occhio quando si accende questo mini PC è la sua velocità, senza precedenti. Un aggeggio così piccolo è capace di dare una reattività che è al passo coi tempi e permette di eseguire qualsiasi operazione con molta fluidità e le risposte ai comandi sono istantanei. Il mini PC è estremamente leggero, pesa meno di un chilo, ed è anche molto piccolo, una cosa che lo rende molto facile da posizionare in qualsiasi angolo della vostra casa. Questo potrebbe far pensare che sia molto basic, con delle prestazioni oneste e che non offrono il top. Nulla di più sbagliato.

Con questo mini PC non solo si può lavorare, ma anche giocare e guardare film e serie tv in 4K. La risoluzione 4K c’è sempre, a prescindere da quello che si guarda. Un film o una serie su Netflix? Amazon Prime Video? Non importa, è sempre a risoluzione 4K. Questo mini PC è quindi in grado di poter trasformare qualsiasi cosa tu stia guardando ad una risoluzione di tutto rispetto, regalando quindi un’esperienza cinematografica, come se stessi guardando un film direttamente al cinema. Con questo mini PC si può anche giocare, anche se non i videogiochi di ultima generazione. Se magari hai un po’ di nostalgia e volete rigiocare a dei vecchi titoli per PS3, Xbox 360 e console precedenti, puoi farlo.

Mini PC NiPoGi CK10, piccolo ma potente

La cosa che sorprende di più e che più abbiamo apprezzato è proprio la sua capacità di memoria, che permette di installare tantissimi programmi senza doversi preoccupare troppo dello spazio, al contrario magari di come è stato per il mini PC ECS LIVA Z5 Plus. Qui lo spazio di memoria c’è, ed è tanto. Se magari devi lavorare con il video editing o dei programmi come Photoshop, questo mini PC è in grado di supportare questi sistemi e continuare a lavorare fluidamente senza rallentare il nostro lavoro. Anzi, proprio la sua velocità e la sua reattività ci aiutano parecchio a concludere il nostro lavoro nel modo più veloce e facile possibile. C’è anche da ricordare che con questo si possono anche guardare film e serie tv in 4K e anche giocare ai videogiochi, anche se purtroppo non è al passo con le console di ultima generazione, ma per il resto le possibilità con questo gioiellino degli hardware sono davvero tante.

Puoi trovarlo tra l’altro ad un prezzo davvero ragionevole e anzi, anche fin troppo buono, per quello che offre, al solo prezzo di 489 euro. Se vuoi una nuova macchina con cui lavorare e che non sia ingombrante, l’acquisto è assolutamente consigliato! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre recensioni dal mondo degli hardware e molto altro.