Al giorno d’oggi ci sono tantissimi metodi di pagamento che possiamo usare per effettuare tutti i dovuti pagamenti, che siano online o in negozi fisici. Sapevi che è possibile pagare anche semplicemente avvicinando il tuo smartphone al POS? In questa guida scoprirai come si paga con Wallet

Le tecnologie che si sono sviluppate negli ultimi anni ci hanno permesso di fare tutto più velocemente e in maniera facile e, ovviamente, più cose possiamo fare in questo modo e meglio è. Pensa che questi metodi di pagamenti elettronici sono diventati così di moda e talmente usati che hanno perfino creato dei casinò online, per tutti i giocatori che amano rischiare e scommettere. Oggi tutto è possibile grazie ai pagamenti contactless, letteralmente con il semplice ausilio del nostro smartphone. Niente carte di credito da estrarre o portafogli da prendere dalla tasca, basta infatti prendere lo smartphone e avvicinarlo al POS. Oggi ti spiegheremo come si paga con Wallet, in questa guida facile e veloce!

Cos’è Google Wallet? | Come si paga con Wallet in maniera facile e sicura

Prima cerchiamo di capire cos’è Google Wallet e come funziona. Innanzitutto, Google Wallet è un servizio che tiene al sicuro i tuoi soldi in un unico posto. Sarebbe letteralmente come avere l’app di Poste Italiane, soltanto che l’app in questione dove puoi collegare la tua carta di credito è di Google. Con quest’app puoi registrare la carta Pixpay, puoi farlo direttamente tramite l’app apposita, disponibile sia per iOS che per Android. Tramite l’app associ la tua carta di credito all’account per creare la carta e puoi così effettuare pagamenti semplicemente avvicinando lo smartphone al POS, niente di più semplice!

Limiti e sicurezza | Come si paga con Wallet in maniera facile e sicura

Google Wallet è anche più sicuro della carta di credito, perché oltre al codice per accedere al conto, c’è bisogno anche di inserire il codice di sblocco del telefono (o addirittura il FaceID), questo significa ancora più sicurezza. Ovviamente non si possono effettuare pagamenti con Google Wallet senza uno smartphone, è necessario per completare la procedura. Per quanto riguarda i limiti di pagamento, non ce ne sono, o meglio, possono esserci ma solo se li imposti tu! Non c’è il limite di 50 euro per il pagamento contactless e non devi inserire di continuo il codice PIN, ma attenzione, alcuni POS potrebbero non accettare pagamenti contactless al di sopra dei 50 euro.

Quali POS sono compatibili? E se mi rubano il telefono?

Google Wallet è compatibile con tutti i POS che supportano pagamenti contactless. Per riconoscere quali sono questi tipi di POS, ti basta semplicemente far caso se sopra c’è il simbolo apposito con le quattro stanghette con la mano che impugna una carta, oppure puoi semplicemente chiedere all’esercente. E se per caso ti rubano il telefono? In quel caso ti conviene bloccare la carta e per farlo ti basta semplicemente andare nella sezione “Carta” dell’app Pixpay. Da quella sezione puoi bloccare la carta.

