Inter-Napoli: dove vedere la partita?

La giornata di campionato si concluderà con una sfida bellissima: scopriamo allora dove vedere Inter-Napoli

Divenuti parte ingrante del mondo calcistico, i diritti tv sono sempre più presenti. Lo dimostra la stessa Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene solo questa possa vantanre la piena esclusività. Ciò rappresenta così un aspetto positivo per le società che godono degli introiti, registrando però un punto a sfavore per gli utenti, costretti così a cercare molte notizie sulle gare in programma. Ecco che entra in gioco l’intento di questo articolo, che vuole spiegare dove vedere Inter-Napoli e mostrare quelle che potrebbero essere le figure di rilievo per la sfida.

La giornata 29 terminerà con lo scontro diretto che all’andata dive il netto successo (per 0-4) dei nerazzurri in Campania. Questa volta sarà diverso?

Dove vedere Inter-Napoli: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al primo posto in classifica con 75 punti, l’Inter vanta un distacco enorme (ed evidente) che la proietta sempre di più sullo scudetto, dopo aver mollato presa in Coppa Italia e in Champions League. A quota 44, compare il Napoli in settima posizione, con la necessità di vincere o comunque fare punti, per non rimanere tagliata – incredibilmente – fuori dalla zona Europa. Scopriamo così dove poter vedere Inter-Napoli, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, ha guadagnato la sua posizione all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle sfide di Serie B e si concentra anche sugli incontri di PFC e UFC. L’abbonamento mensile apre tra l’altro a due soluzioni: o il pacchetto standard con un costo di 30,99 € oppure il pacchetto plus con un costo di 45,99 €, con il quale si può usare l’app da due dispositivi contemporaneamente. Basterà allora perdersi in poche operazioni, cliccando sul link diretto che richiama il sito.

Passando alla quesitone Sky, si nota da subito una carta dei servizi differente. Per la Serie A sono tre le gare previste per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può contare l’intero calendario. A ciò si aggiungono i match dei club esteri e gli appuntamenti di natura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, come NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento mensile prevede un costo di 14,99 €, ci vorrà pochissimo tempo, potendo cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Chiusa la discussione piattaforme, eccoci giunti alla risposta tanto attesa: Inter-Napoli sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 17 Marzo, alle ore 20:45, terreno di gioco lo Stadio San Siro di Milano. Ricordiamo sempre di più l’importanza di avere una VPN per non incorrere nei pericoli di internet.

Inter-Napoli, probabili formazioni

Scudetto in archivio da un lato e necessità di aggiustare la situazione dall’altro.

Di seguito le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Si chiuderà in pareggio e una delle due conquisterà i tre punti? Dateci un parere a riguardo. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news sul mondo social e web.