Fujifilmè partner di Design in Town, un’esperienza dedicata alle giovani menti creative che si terrà in Puglia nel periodo tra giugno e agosto: scopriamo insieme i dettagli di questa opportunità

DESIGN IN TOWN in collaborazione con Fujifilm offre un’esperienza senza precedenti agli studenti delle scuole secondarie di tutta Italia, presentando un programma completo di orientamento e un’esposizione diretta alla progettazione creativa in otto diverse aree, tra cui Architettura, Moda, Design, Fotografia, Grafica e Comunicazione, Video, Scrittura Creativa e Illustrazione.

L’undicesima edizione si terrà in Puglia, a Troia, dal 10 giugno all’11 agosto 2024, offrendo moduli di 2, 3 o 4 settimane caratterizzati da ritmi di lavoro intensivi.

In qualità di Sponsor Tecnico, FUJIFILM Italia rafforza il suo impegno nel coltivare la prossima generazione di menti creative, fornendo ai giovani talenti gli strumenti e il supporto necessari per esplorare la propria passione e sbloccare il loro pieno potenziale. FUJIFILM fornirà fotocamere e videocamere che saranno a disposizione dei partecipanti dei workshop fotografici e video, così come dei docenti e tutor dei rispettivi corsi.

Fujifilm e Design in Town insieme per i giovani creativi

Questa collaborazione si allinea perfettamente con i valori fondamentali di FUJIFILM, quali l’innovazione, la creatività e l’eccellenza. Silvia Carapellese, Brand Ambassador & Content Marketing Specialist di FUJIFILM Italia, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di essere lo sponsor tecnico di DESIGN IN TOWN 2024. Questa partnership rappresenta il nostro costante impegno nel sostenere i giovani talenti e nel fornire loro una piattaforma per liberare il loro potenziale creativo. Crediamo che investendo nel loro sviluppo contribuiamo a un futuro migliore e a un’industria creativa fiorente.”

Design in Town ha ottenuto l‘endorsement delle più importanti associazioni nazionali di settore e gode dell’appoggio di istituzioni culturali di prestigio come Triennale Milano, Fondazione Cologni Mestieri d’Arte e Fondazione Castiglioni. Gli Education Partner 2024 sono IED Istituto Europeo di Design e USI Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana.

Fujifilm e Design in Town insieme per i giovani creativi | codice sconto

Il 13 marzo prossimo ci sarà un Open Day alle ore 20:00 e per partecipare è possibile trovare il form sul sito Design in Town. Inoltre inserendo il codice DIT_2024 al momento dell’iscrizione si ha diritto a uno sconto di:

200 euro 2 settimane di summer camp

300 euro per 3 settimane di summer camp

400 euro per 4 settimane di summer camp