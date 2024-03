Verona-Milan: dove vedere la partita?

Si entra nel vivo della Domenica e ci si sofferma così su Verona-Milan: ma dove vedere la partita? Andiamo a scoprirlo insieme

I diritti tv fanno parte della quotidianità nella sfera calcistica. I tanti cambiamenti sono evidenti anche in Serie A, ormai suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene quest’ultima ne vanti la piena esclusività. Questo rappresenta sicuramente un aspetto positivo per le società che godono degli introiti, ma un vero e proprio svantaggio utenti e tifosi, a loro volta costretti a cercare molte notizie sulle gare di riferimento. Pertanto entra in gioco l’articolo in questione, che ha uno scopo chiaro e preciso: spiegare dove vedere Verona-Milan e scoprire quali potrebbero essere i protagonisti del match.

La giornata 29 regalerà dunque una gara tra due squadre diversissime: corsa alla salvezza e rincorsa alla Champions. Una delle due potrebbe spuntarla.

Dove vedere Verona-Milan: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al 14esimo posto con 26 punti, l’Hellas Verona giunge da due vittorie fondamentali, ma la corsa alla salvezza risulta ancora lunga e complessa. Sono due le lunghezze sulla zona calda e questo, chiaramente, mette in pericolo gli scaligeri. Al secondo posto con 59 punti, il Milan di Pioli vuole a tutti gli effetti confermare il suo status. I rossoneri sono fuori dalla Coppa Italia e lo scudetto è ormai archiviato, rimane dunque soltanto il percorso europeo. Scopriamo allora dove poter vedere Verona-Milan, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, si è ritagliata il giusto spazio all’interno del mondo calcistico. Attualmente infatti solo DAZN riesce a garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende ai match di Serie B e si concentra sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard con un costo di 30,99 € e il pacchetto plus con un costo di 45,99 €, con cui si può utilizzare l’app da due dispositivi in simultanea. Non servirà effettuare molte operazioni, basterà cliccare sul link diretto che richiama il sito.

Soffermandosi su Sky, la carta delle offerte mostra un quadro differente. Per la Serie A ci sono tre gare programmate per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che vanta l’intero palinsesto. A ciò si aggiungono i match delle squadre estere e gli impegni di caratura europea, identificabili in Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio può impreziosirsi grazie alla presenza di altri sport, ovvero Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento mensile ha un costo di 14,99 €, con la possibilità di poter aderire immediatamente cliccando sul link che riporta a NOWTV.

Archiviata la discussione, eccoci arrivati al punto principale: Verona-Milan sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Domenica 17 Marzo alle ore 15:00, teatro dell’incontro lo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Ricordiamo di muinirsi di VPN per viaggiare in sicurezza su internet.

Verona-Milan, probabili formazioni

Salvarsi per costruire un futuro migliore, arrivare secondi come “magra” consolazione.

Di seguito le probabili formazioni:

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar, Folorunsho; Suslov, Lazovic; Noslin

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud.

Chi si prenderà questi punti fondamentali? Condividete con noi la vostra idea.