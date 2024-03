Anfibio allatta i piccoli ma è senza zampe: scoperta strabiliante

Il mondo animale non smette mai di stupire: un misterioso anfibio che allatta i piccoli ma è privo di zampe è al centro di una nuova scoperta

Immagina un mondo dove le creature più insolite si prendono cura dei loro piccoli in modi che sfidano ogni nostra conoscenza. In questo mondo, un gruppo di scienziati ha fatto una scoperta davvero strabiliante. Si tratta di un misterioso anfibio che, nonostante la mancanza di zampe e l’aspetto di un lombrico, allatta i suoi piccoli. Questo comportamento, precedentemente attribuito solo a mammiferi e uccelli, è stato osservato nelle cecilie, creature enigmatiche autoctone delle regioni tropicali del Centro e Sud America. La scoperta di questo anfibio che allatta i suoi piccoli è la prova vivente che la natura non smette mai di stupire, rivelando comportamenti animali che ancora non comprendiamo appieno. È un promemoria che la vita sulla Terra è ricca di meraviglie nascoste, in attesa di essere scoperte e apprezzate.

Anfibio, una scoperta che permette di comprendere questa classe di animali

Questi anfibi, spesso ciechi e simili a serpenti o lombrichi, hanno sorpreso il mondo scientifico con la loro incredibile dedizione materna. Le femmine di Siphonops annulatus, una specie diffusa in Sud America, permettono ai loro piccoli di nutrirsi della loro pelle, un fenomeno noto come dermatofagia materna. Ma le cose strabilianti sono anche altre. I ricercatori hanno scoperto che queste madri producono anche un “latte” ricco di grassi, simile a quello di mammiferi primitivi come l’ornitorinco e l’echidna.

Questo latte, secreto da ghiandole specializzate e succhiato dai piccoli, rappresenta un’evoluzione straordinaria delle strategie riproduttive nei vertebrati. In Brasile, gli studiosi hanno osservato che i piccoli delle cecilie si nutrono di questo latte per oltre due mesi, emettendo richiami acuti per stimolare la madre. Questo tipo di allattamento non solo nutre, ma aiuta anche a sviluppare il microbioma e il sistema immunitario dei piccoli, proprio come nei mammiferi. Per gli anfibi, spesso trascurati, questa scoperta apre nuove porte alla comprensione della loro vita segreta e delle loro sorprendenti capacità di cura parentale.

