L’industria del gioco d’azzardo e la disuguaglianza di genere

Il settore del gioco d’azzardo e del gioco online ha chiaramente un volto maschile, che tende a non prendere in considerazione le donne ma a concentrarsi soprattutto sugli uomini. Tradizionalmente questa industria rimane un esempio di disuguaglianza di genere: anche se le donne hanno avuto successo in settori dominati dagli uomini (come la medicina e la finanza), farcela nel mondo dei casinò, delle scommesse e dei bluff ancora oggi non è per niente facile per il sesso femminile.

Quanto c'è di vero in tutto ciò oggi e come, eventualmente, rendere l'industria del gambling equa e uguale sia per le donne che per gli uomini?

La dea che protegge il gioco d’azzardo

Fortuna era la dea romana del gioco d’azzardo, quindi è abbastanza logico che le donne partecipassero in un qualche modo alle attività di gioco nelle civiltà più antiche. Ma le limitazioni c’erano eccome: le donne potevano giocare d’azzardo nei luoghi pubblici solo durante la festa di Bona Dea. Tuttavia, molte donne sceglievano di giocare in privato, come le Faro Ladies. Questo gruppo di donne organizzava feste private di gioco con le carte da faro nell’Inghilterra del XVIII secolo, finché non furono multate e sottoposte a una campagna diffamatoria contro di loro in seguito all’annuncio del “decreto contro il vizio” di Giorgio III.

Anche nella metà degli anni Cinquanta, il gioco nei casinò è stato largamente dominato dagli uomini. Ogni aspetto dell’industria, dalle posizioni dirigenziali alle operazioni quotidiane dei casinò, e persino i giocatori più ricercati, sono stati prevalentemente di sesso maschile. Tuttavia, negli ultimi due decenni il ruolo delle donne nel settore del gioco d’azzardo è diventato più significativo: le donne stanno guadagnando terreno in ogni aspetto e il loro contributo di giocatrici pro, dirigenti e manager è notevole.

Le donne nel gambling

Storicamente, le donne non hanno quasi mai avuto l’opportunità di giocare ai giochi di casinò in luoghi pubblici, o legalmente, fino a tempi abbastanza recenti. Non parliamo poi di poter lavorare o crearsi una carriera in questo ambito molto specifico. Ciò non ha però di certo impedito a molte donne di giocare e alcune si sono distinte, sia come giocatrici che come proprietarie di casinò.

Secondo diverse ricerche effettuate negli ultimi anni, essere una donna in un settore dominato dagli uomini come quello del gambling può tuttavia portare a un aumento dello stress e dell’ansia. Le donne tendono infatti a ricevere meno supporto e opportunità di sviluppo professionale finendo così per inserirsi in ambiti lavorativi dominati dagli uomini, ricchi di sfide a causa di stereotipi e pregiudizi di genere pervasivi. Questo rende più difficile per un maggior numero di donne trovare il successo, ma alcune sono diventate vere e proprie leader nel gioco d’azzardo.

La conquista femminile di poker e sport

Oggi le donne si stanno affermando soprattutto al tavolo da poker e con lo stesso entusiasmo delle loro controparti maschili. Sorprendentemente, quasi la metà di tutti i visitatori dei casinò è di sesso femminile, pari al 49% del totale. Una cifra che riflette una presenza femminile sostanziale e degna di nota.

Anche l’arena del gioco d’azzardo online sta assistendo a un’impennata della partecipazione femminile, con una presenza del 44% nei giochi e il 42% nelle scommesse sportive.

Queste statistiche sono in continua crescita e sfatano lo stereotipo secondo cui il gioco d’azzardo è un passatempo incentrato sugli uomini.

Dei croupier senza volto

Sebbene la disparità di genere, soprattutto tra i croupier di casinò, sia un fenomeno di lunga data, i casinò stanno riconoscendo sempre di più l’importanza della diversità e dell’inclusione sul posto di lavoro. Le iniziative che promuovono le pari opportunità e l’abbattimento delle barriere di genere stanno prendendo piede anche in questa industria, sia per il pubblico di giocatori che per i professionisti dietro le quinte.

Anche l’introduzione delle piattaforme di gioco d’azzardo online, infatti, ha fornito un campo di gioco più equo per entrambi i sessi. I croupier virtuali trascurano finalmente l’aspetto fisico, concentrandosi invece sulla professionalità e sulla competenza. Di conseguenza, la rappresentanza di croupier maschi e femmine nella sfera online tende a essere più equilibrata.

Un’evoluzione verso le pari opportunità

Con il passare del tempo, possiamo aspettarci che i ruoli di uomini e donne si avvicinino sempre più alla parità. I professionisti del gioco d’azzardo, che siano uomini o donne, neri, bianchi o viola, dovrebbero essere tutti giudicati in base alle loro capacità e abilità e non in base a giudizi discriminatori quali il sesso, la razza o l’età.