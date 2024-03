I trend evergreen dei videogiochi: tra realtà virtuale, retrogaming, multiplayer e casinò online

Ah, i videogiochi: uno dei medium di intrattenimento che non passa mai di moda! Quali sono i trend che vanno sempre? Scopriamolo insieme, in questo articolo dedicato

Esistono i trend del momento e quelli che non passano mai di moda nella categoria videogiochi, presente nell’uso di massa da un tempo relativamente breve, oltre 50 anni, sufficiente per passare dalla tecnologia elettronica a quella digitale, fino ad arrivare al 3D e alla realtà virtuale.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda come il futuro consenta di approcciare e approfondire il passato attraverso gli sviluppi tecnologici più innovativi, facciamo un esempio.

I videogiochi Arcade relativi al periodo 1970 – 2000 erano andati quasi completamente in disuso nella prima decade del terzo millennio, ma negli ultimi 5 anni sono tornati alla ribalta, diventando un trend evergreen.

Ma come è possibile avere lo spazio sufficiente per un cabinato Arcade in casa? Non serve, ci sono gli emulatori e le compilation retrogaming. Ecco quali sono i trend evergreen dei videogames che non passano mai di moda.

Retrogaming tra arcade ed emulatori

Questa è sicuramente una novità che negli ultimi anni sta aiutando i più giovani a scoprire i videogiochi del passato e gli utenti più adulti a ritrovare i videogiochi che hanno accompagnato la loro infanzia e l’adolescenza.

Gli emulatori online e supporti retrogaming contengono tutti gli Arcade che hanno scritto la storia del gaming: Pac Man, Space Invaders, Tetris, Super Mario Bros, Street Fighter, Final Fantasy, Tekken, Mortal Kombat, Fifa, Pro Evolution Soccer, Winning Eleven e tantissimi altri giochi. Gli Arcade ormai sono un trend evergreen definito patrimonio mondiale dei gameplay.

Slot online con grafiche tematiche

Giocare nei casino Italia alle slot online sui siti come Betfair e altre piattaforme è diventato un must, un trend evergreen da oltre 10 anni.

Il motivo è molto semplice, le nuove slot non solo offrono una vasta gamma di storytelling grafico ispirato a qualsiasi tema (storia, archeologia, musica, sport, film e così via) ma un’importante fetta di mercato è costituita proprio dalle slot online che ispirano le grafiche ai videogiochi Arcade.

Multiplayer e sandbox per giocare insieme

Basta fare un esempio pratico per capire come i multiplayer e sandbox open world siano giochi sempre sulla cresta dell’onda: Mindcraft è stato il videogame sandbox più venduto di sempre fino al 2023 con oltre 300 milioni di vendite.

Questa tipologia di gioco consente di sviluppare al massimo la fantasia e giocare sulla costruzione di veri mondi digitali, un succulento antipasto della realtà virtuale e del Metaverso ma senza la grafica migliorata.

Blackjack e poker in diretta live streaming

La possibilità di giocare in diretta live streaming a blackjack, poker e roulette online ha catapultato gli utenti direttamente nei casinò più famosi al mondo, senza la necessità di spostarsi fisicamente.

La diretta live streaming dei giochi di casinò online ha contribuito a lanciare questa categoria al top dei trend evergreen negli ultimi 10 anni, acquisendo sempre più consensi nell’universo ludico.

La realtà virtuale e il futuro dei videogames

Eccoci giunti al portale futuristico che già rappresenta un trend con il Metaverso e tutti i giochi che utilizzano la realtà virtuale. Ormai il dibattito è aperto sui migliori visori, tra Apple che offre un prodotto a 3500 dollari e il solito Zuckerberg che vuole portare i visori VR in tutte le case del mondo con un prezzo abbordabile per tutti: 199 dollari.

La sfida continua anche tra gli addetti ai lavori che valutano il peso e la comodità dei visori VR, che rappresentano a 360° il nuovo portale per il futuro dei videogiochi.

Continuate a seguirci qui su tuttotek.it!