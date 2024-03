Neewer Mini Treppiede è in offerta su Amazon con le sue multifunzionalità sia per smartphone sia per forocamera: scopriamo insieme i dettagli

Progettato per vlogging, riprese cinematografiche e live streaming in movimento, il mini treppiede NEEWER TS006 con testa a sfera supporta in modo affidabile smartphone, fotocamere DSLR o action camera sia per uso portatile che desktop. Neewer negli anni sta diventando uno dei fornitori su maggiore scala di accessori per la fotografia a prezzi accessibili. Qui, siamo di fronte di un ottimo strumento per i contenuti foto e video, che troviamo in offerta su Amazon ad un prezzo molto conveniente!

Il mini treppiede NEEWER TS006 multiuso è in offerta su Amazon al prezzo di 23,79 € con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale ed è possibile acquistarlo cliccando al box qui sotto.

(in offerta su amazon.it) NEEWER Mini Treppiede per Fotocamera con 2 in 1 Portatelefono/Adattatore Action Cam/Braccio Flessibile, Treppiede da Viaggio Portatile Compatibile con GoPro Hero 12 iPhone 15 Pro Max per Video, TS006 【Mini treppiede versatile per vlogging】 Progettato per vlogging, riprese cinematografiche e live streaming in movimento, il mini treppiede NEEWER TS006 con testa a sfera supporta in modo affidabile smartphone, fotocamere DSLR o action camera sia per uso portatile che desktop

NEEWER Mini Treppiede multiuso in OFFERTA

NEEWER TS006 Presenta una testa a sfera in metallo con un design con intaglio a U singolo per riprese panoramiche a 360° e verticali a 90° in modo flessibile ma stabile e garantisce un passaggio rapido e semplice dalla modalità verticale a quella orizzontale. La manopola di bloccaggio sul lato fissa il dispositivo a qualsiasi angolazione desiderata. L’innovativo design 2 in 1 integra la testa del treppiede con il supporto del telefono per un passaggio facile e veloce tra telefono e fotocamera.

Le tre gambe si possono estendere completamente per funzionare come un treppiede da tavolo da 7,5″/19 cm. Premi il pulsante rosso sul telaio per posizionare le gambe più in basso fino a 4,5″/11,5 mm per angoli di ripresa estremamente bassi, oppure piegale è come un selfie stick portatile esteso da 8,7″/22 cm per un comfort prolungato e una presa salda. I piedini in gomma antiscivolo forniscono una presa sicura per scatti stabili

Viene fornito con un adattatore extra per action camera per collegare la tua action cam alla testa del treppiede, compatibile con GoPro Hero 11 10 9 Black. Un tubo incredibilmente flessibile da 9,4″/24 cm con una vite da 1/4″ per il collegamento alla testa del treppiede, anche con una slitta fredda sull’altra estremità per montare facilmente una mini luce di riempimento o un microfono.

E voi cosa ne pensate di questo Mini treppiede multiuso Neewer? Fateci sapere nei commenti se lo acquisterete e continuate a seguire tuttotek.it per tutte le offerte sul mondo della fotografia.