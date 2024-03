Medion e15443: l’avvenire della tecnologia intelligente è ora in Italia

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Grazie a questa innovativa tecnologia e ai software dedicati, sarà possibile generare ed editare immagini, video, tracce musicali e altro in modo più efficiente e con tempi ridotti. L’efficienza energetica è eccezionale, con una batteria che può durare fino a dieci ore, consentendo l’utilizzo dell’IA anche in mobilità, senza la necessità di collegare il laptop alla corrente.

La scheda video integrata Intel Arc Graphics offre un’esperienza eccezionale per ogni tipo di utilizzo, rendendo questo laptop alimentato dall’IA la scelta ideale per coloro che cercano un dispositivo versatile in grado di soddisfare esigenze lavorative, creative e di intrattenimento. Il notebook è dotato di uno schermo da 15,6 pollici, SSD da 512 GB, RAM DDR5 da 16 GB a 4.800 MHz, display Full HD e altoparlanti audio ad alta definizione.

Cristhian Greco

