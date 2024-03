PS Plus: rivelati i primi giochi gratis di aprile 2024

Sappiamo quali saranno i primi giochi gratis di aprile 2024 per gli iscritti PS Plus: spuntano tra i nomi gli immortali e una IP Microsoft

Occorre sempre fare delle precisazioni, visto che il tweet qui sotto non si sofferma sul fatto che si tratti del rango Essential, ma sappiamo quali sono i giochi gratis per gli abbonati al servizio PS Plus nel mese di aprile 2024. Trattasi dello sparatutto Immortals of Aveum, del platformer Skul: The Hero Slayer e, nel caso il sottotitolo qui sopra vi abbia fatto alzare il sopracciglio, di Minecraft Legends. Gli iscritti avranno accesso ai giochi dal 2 aprile al 6 maggio, oltre a poter redimere per un tempo limitato il Mega Bundle di Overwatch 2. Il pacchetto comprende sette skin epiche, Sigma apicoltore leggendario, Symmetra art deco leggendaria e cinque livelli del Pass Battaglia da saltare.

I giochi mensili del PlayStation Plus di aprile sono:

➕ Immortals of Aveum

➕ Minecraft Legends

➕ Skul: The Hero Slayer

Disponibili dal 2 aprile. Scopri di più: https://t.co/6iCsNDfLOP pic.twitter.com/btccUM6b1E — PlayStation Italia (@PlayStationIT) March 27, 2024

Gli abbonati a PS Plus Essential hanno accesso a diversi giochi gratis ogni mese, e quelli di aprile 2024 andranno a sostituirne altri. Quelli di marzo sono infatti EA Sports F1 23, Sifu, Hello Neighbor 2 e Destiny 2: The Witch Queen. I ranghi Extra e Premium, più costosi, comprendono un catalogo esteso a 400 titoli PS4 e PS5, compresi i classici di Ubisoft+ e le librerie di PS1, PS2, PS3 e PSP. Il futuro di Sony, giochi confermati a parte, è nebuloso sul fronte hardware: la versione Pro di PS5 potrebbe uscire nella seconda metà dell’anno, ma non abbiamo conferme ufficiali. In fatto di rapporti privi di annunci in merito, c’è anche la presunta pausa nella produzione di PSVR2 a causa di unità invendute.

