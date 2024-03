Recensione Perixx PERIBOARD-835: tastiera meccanica ed ergonomica!

Questa è la recensione di Perixx PERIBOARD-835, una tastiera meccanica con design ergonomico che la rendere davvero comodissima da utilizzare. Ma non solo. Vediamo i dettagli insieme

Non si tratta della prima tastiera meccanica che vediamo, ma di certo è una delle più comode. Stiamo parlando di Perixx PERIBOARD-835 e questa è la nostra recensione. Partiamo con il dire che non si tratta di una tastiera come tutte le altre. Il design è unico nel suo genere e ciò la rende, oltre che bella da vedere, una vera goduria da utilizzare per le lunghe sessioni di lavoro e gioco. La cura si vede anche nell’implementazione delle funzionalità che sono utili e ben studiate. Se vi abbiamo incuriositi, allora continuate a leggere!

Caratteristiche principali

Tastiera con design separato in due isole

Layout full-size con tastierino numerico, 104 tasti

Poggiapolsi integrati

Angolo di inclinazione regolabile

Interruttori meccanici, 3 opzioni disponibili: lineare, tattile e clicky

Connessione Bluetooth 5.0

Dongle USB incluso

Cavo USB-C incluso per connessione e ricarica

Retroilluminazione RGB completamente personalizzabile

Compatibile con Windows, Mac, Linux e Android

Recensione Perixx PERIBOARD-835: design e costruzione

I progettisti di questa tastiera hanno fatto un gran lavoro per creare un prodotto ergonomico, ma allo stesso tempo molto elegante. Il risultato è questa Perixx PERIBOARD-835, un piccolo capolavoro di design. I tasti sono stati separati un due isole inclinate per motivi di ergonomici in moda da ridurre la pronazione e l’abduzione del polso. Le due isole sono messe in evidenza da due placche in alluminio con rifinitura leggermente satinata, un elemento di grande pregio ed eleganza che conferiscono una ottima solidità alla struttura. Abbiamo poi il poggiapolsi in gomma con rifinitura che ricorda la fibra di carbonio. In ogni caso anche il poggiapolsi cerca di seguire la curvatura naturale del corpo per migliorare l’ergonomia.

I tasti meccanici di Perixx PERIBOARD-835 (disponibili in tre diverse opzioni gli interruttori) sono una vera goduria. Ovviamente l’esperienza varia a seconda dell’opzione scelta, ma si tratta di tasti di ottima qualità con un feedback tattile e sonoro davvero ottimo e soddisfacente. Inoltre ogni tasto è dotato di retroilluminazione LED RGB indipendenti e completamente personalizzabili. Nonostante i LED RGB siamo spesso associati a prodotti gaming e quindi un po’ pacchiani, in questa tastiera l’implementazione è comunque molto sobria, con una illuminazione tenue e non troppo satura.

DSC8781

DSC8779

Inoltre abbiamo la possibilità di regolare i piedini anche con inclinazione negativa. Questo significa che i polsi saranno leggermente più alti delle dita, evitando di tenerli in tensione durante l’utilizzo della tastiera. L’ennesima scelta ergonomica su questa tastiera meccanica che contribuisce a ridurre lo stress sulle mani e sugli avambracci.

La costruzione, come già anticipato, è ottima. Tutti i materiali sono pregiati e danno un ottimo feedback. La tastiera è molto solida e stabile sulla scrivania. Nessuno scricchiolio percepito. Davvero un ottimo lavoro da questo punto di vista.

DSC8777

DSC8773

Recensione Perixx PERIBOARD-835: esperienza d’uso

Le scelta di design ergonomico si sentono utilizzando questa tastiera. Appoggiando i polsi, ci si sente subito a proprio agio. Cominciando poi a digitare la goduria continua. I tasti danno un feedback preciso, si trovano facilmente anche senza guardare. Nonostante forse ci voglia un pochino per adattarsi al design diviso in due isole, ne vale assolutamente pena. La tastiera ha un layout full-size con tastierino numerico e include ben 104 tasti, alcuni programmabili a nostro piacere. Non mancano i tasti funzione e quelli multimediali. L’intera tastiera è stata pensata per essere comodamente utilizzate con diversi sistemi operativi, in particolare Windows e Mac con i vari tasti dedicati.

Perixx PERIBOARD-835 vanta una ampia gamma di opzioni per la connessione. Avremo il classico dongle USB con trasmettitore a 2.4 GHz (incluso). Oppure abbiamo la connessione Bluetooth 5.0, con due canali indipendenti. Infine abbiamo la connessione cablata tramite cavo USB-C (incluso). Quest’ultimo funge anche da cavo di ricarica per la batteria interna, quindi non dovremo preoccuparci delle batteria da cambiare. Passare da un canale all’altro è possibile senza soluzione di continuità con un tasto dedicato, di fatto permettendo di utilizzare la tastiera con dispositivi diversi contemporaneamente.

La retroilluminazione RGB è completamente personalizzabile con tanti effetti sui colori da poter programmare in modo indipendente su ogni singolo tasto. Non si tratta di una funzionalità puramente estetica, ma anche funzionale. Infatti potremo associare diversi colori ai vari tasti a seconda delle funzionalità, ad esempio per far risaltare le short cut di una certa applicazione oppure i comandi di un certo gioco. Grazie alla possibilità di memorizzare fino a 3 configurazioni per l’accesso rapido tramite tasti dedicati, possiamo passare da un layout all’altro in un attimo.

Conclusioni

Riteniamo che Perixx PERIBOARD-835 sia una tastiera meccanica un po’ particolare, diversa dallo standard e proprio per questo estremamente interessante. Il design è stato accuratamente pensato per renderla molto comoda da utilizzare, ma anche bella da vedere. I materiali sono premium e le conferiscono eleganza e solidità. Le multiple opzioni di connessione e le possibilità di personalizzazione fanno invece la loro parte lato produttività. E poi il feedback dei tasti è davvero ottimo.

Fatichiamo a trovare un difetto vero e proprio. Forse il fatto che dovrete un po’ abituarvi al nuovo design? Fatichiamo a definirlo un problema. Forse il prezzo di circa 170 euro? Ma se guardiamo ai prezzi di tastiere meccaniche della stessa fascia non ci scostiamo troppo. Insomma, questo prodotto è assolutamente consigliato! Lo potete acquistare nello store ufficiale oppure su Amazon assieme agli altri prodotti Perixx.