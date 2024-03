Migliori pneumatici 4 stagioni senza precedenti! | Marzo 2024

Per avere una guida e un controllo del proprio veicolo più preciso e versatile, c’è bisogno di buoni pneumatici 4 stagioni e in questa guida elencheremo i migliori per questo tipo di esigenze!

Gli pneumatici invernali sono molto utili, specialmente quando ci troviamo spesso su asfalto coperto dalla neve o dal ghiaccio. Tuttavia, come abbiamo anche visto in questa lista dei migliori pneumatici invernali, spesso e volentieri ci si imbatte in problemi causati proprio dalle gomme stesse. Per questo, per trovare il giusto compromesso e usare pneumatici adatti ad asfalto invernale anche in piena estate, ci incorrono in aiuto gli pneumatici 4 stagioni. In questa lista troverai i migliori che ti consigliamo di usare! Ecco la lista completa:

Michelin CrossClimate+ | Migliori pneumatici 4 stagioni senza precedenti!

Gli pneumatici Michelin CrossClimate + sono ritenuti tra i migliori sul mercato e hanno ottenuto tantissime recensioni positive da tutti quelli che ne hanno usufruito. Questo tipo di pneumatico è stato progettato per essere pronto a qualsiasi condizione atmosferica e di conseguenza a qualsiasi stagione. Che tu stia guidando su asfalto bagnato, asciutto o ricoperto di neve, c’è la tecnologia Michelin EverGrip che offre un’aderenza costante nel tempo, anche quando il battistrada si consuma. C’è inoltre l’ottimo design a V che permette all’acqua di evadere, una cosa che riduce molto il pericolo dell’aquaplaning.

Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Migliori pneumatici 4 stagioni senza precedenti!

Anche questa scelta, sugli pneumatici Goodyear Vector 4Seasons Ge-3, può essere molto saggia se cerchi delle ruote 4 stagioni. Anche queste sono delle ruote capaci di rimanere aderenti all’asfalto in qualsiasi condizione metereologica, quindi avrai sempre aderenza anche se l’asfalto è bagnato o coperto dalla neve, oltre ovviamente all’asfalto asciutto. Un tipo di pneumatico molto versatile grazie alla tecnologia SmartTRED. Il design a forma V lo ritroviamo qui, un design che si rivela essere sempre utile per far evacuare l’acqua, in modo tale che non vada a depositarsi nella ruota e causare l’aquaplaning.

Bridgestone Weather Control A005 | Migliori pneumatici 4 stagioni senza precedenti!

Un altro tipo di pneumatico 4 stagioni che merita di trovarsi in questa lista è il Bridgestone Weather Control A005. Anche in questo caso facciamo la conoscenza di uno pneumatico in grado di mantenere la propria aderenza all’asfalto a prescindere dallo stato in cui si trova, che sia coperto dalla neve, bagnato dalla pioggia o asciutto. Ma la cosa migliore di questo pneumatico è che offre un’esperienza di guida silenziosa e confortevole, questo grazie alla sua tecnologia ComfortCruise e alla mescola avanzata.

Pirelli Cinturato All Season Plus | Migliori pneumatici 4 stagioni senza precedenti!

Un’altra gomma 4 stagioni molto apprezzata e ben recensita dal mercato delle gomme è la Pirelli Cinturato All Season Plus. Questo tipo di pneumatico è perfetto soprattutto per tutti quei veicoli di alta cilindrata, destinato quindi solo alle carrozzerie più potenti e massicce. In questo pneumatico troviamo la perfetta combinazione tra la mescola avanzata e la tecnologia Silent Groove Design che ci regala un’esperienza di guida a dir poco piacevole e allo stesso tempo dinamica.

Nokian Weatherproof

Passiamo all’ultimo, ma non meno importante, pneumatico 4 stagioni presente in questa lista. Parliamo del Nokian Weatherproof, un tipo di pneumatico di buona gamma che è in grado di offrire un buon mantenimento su qualsiasi tipo di asfalto, che esso sia bagnato o asciutto. Questo pneumatico risulta molto efficace non solo sulla neve, ma anche sul ghiaccio. Questo pneumatico è forse il più sicuro presente in lista grazie alla sua tecnologia All-Weather Dual Performance e alla mescola avanzata. Anche qui ritroviamo il tanto amato design a V, una vera e propria salvezza contro l’aquaplaning.

Speriamo che la guida ti sia stata d’aiuto e che ora tu sappia quale pneumatico acquistare! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dei motori e molto altro.