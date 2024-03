Migliori pneumatici sportivi: per una bella gara! | Marzo 2024

Le auto sono molto divertenti da guidare, specialmente quando si entra in competizione con qualcun altro per vincere dei premi. Se sei un autista sportivo e ti piace gareggiare, qui troverai i migliori pneumatici sportivi

Di pneumatici finora ne abbiamo parlato di vari tipi, adatti sia all’inverno che per l’estate. Ma magari sei una persona diversa dalle altre che ha altri tipi di bisogni, diciamo giusto? Bene, perché se sei quel tipo di persona a cui piace gareggiare con la propria auto sportiva, sappi che ci sono degli ottimi pneumatici sportivi che possono aiutarti a rendere le tue gare ancora più divertenti, ma anche più sicure. Ecco la lista completa!

Continental SportContact 6

Michelin Pilot Sport 4S

Goodyear Eagle F1 Supersport

Hankook Ventus S1 Evo

Vredestein Ultrac Vorti

Continental SportContact 6 | Migliori pneumatici sportivi: per una bella gara!

Tra i migliori pneumatici sportivi che troviamo ci sono i Continental SportContact 6, della marca Continental. Questo tipo di pneumatico è molto apprezzato per la sua maneggevolezza e stabilità che si prova sia in curva che su strada bagnata. In più, oltre a queste caratteristiche che già di per sé rendono questi pneumatici degni di essere acquistati, hanno anche un comfort davvero ottimale e ciò permette di gareggiare su pista nel migliore dei modi.

Michelin Pilot Sport 4S | Migliori pneumatici sportivi: per una bella gara!

E ora parliamo di un’azienda francese che nel mondo degli pneumatici ha sempre spaccato, ovvero la Michelin. Parliamo nello specifico degli pneumatici Michelin Pilot Sport 4S, che per molti automobilisti sportivi risulta essere sempre la prima scelta quando si tratta di acquistare degli pneumatici per gareggiare. Queste ruote sono molto apprezzate, sia dai tester del settore, sia dai guidatori, per il loro incredibile equilibrio, che permette di gareggiare con delle ottime performance sia su asfalto asciutto che bagnato.

Goodyear Eagle F1 Supersport | Migliori pneumatici sportivi: per una bella gara!

Ora parliamo di un avversario molto temibile per Michelin, che si trova sullo stesso livello e quindi rientra tra i migliori della categoria presenti in questa lista. Gli pneumatici Goodyear Eagle F1 Supersport sono i più apprezzati grazie alla loro eccellente stabilità in curva e anche per la loro precisione dello sterzo, per di più promettono anche un comfort senza precedenti. Il tasto dolente, però, è che sono soggetti a maggiore resistenza al rotolamento che aumenta i consumi di carburante e anche il rumore.

Hankook Ventus S1 Evo | Migliori pneumatici sportivi: per una bella gara!

Gli pneumatici Hankook Ventus S1 Evo offrono delle prestazioni un po’ inferiori rispetto agli pneumatici che abbiamo elencato prima, ma comunque sono molto apprezzate dai tester del settore per via del loro equilibrio, una cosa che gli permette di mantenere la velocità alta in qualunque condizione estiva. Sono stabili, poco rumorosi e hanno una bassa resistenza al rotolamento e inoltre sono anche vendute ad un ottimo prezzo. L’unico difetto sta nella maneggevolezza che è soltanto buona e hanno una reattività inferiore, ma comunque sono consigliati all’acquisto.

Vredestein Ultrac Vorti

Un altro tipo di pneumatico che rientra nella fascia media, ma comunque consigliato all’acquisto è il Vredestein Ultrac Vorti. Questo tipo di pneumatico è stabile, preciso e molto resistente all’aquaplaning. Gli spazi di frenata sono ridotti e il costo è molto ridotto, questi sono i principali pro di questo tipo di pneumatico. L’unico tasto dolente che troviamo in questo tipo di pneumatico è la sua alta resistenza al rotolamento in confronto alle altre gomme elencate qui sopra e questo incide maggiormente sul consumo del carburante.