be quiet! presenta le nuove Silent Wings 4 e Pro 4 White

Silent Wings Pro 4 White e Silent Wings 4 White di be quiet!: con flusso d’aria e pressione statica ottimali, nella nuova colorazione bianca

be quiet!, il produttore tedesco di componenti per PC di alta qualità, è orgoglioso di presentare le serie di ventole Silent Wings Pro 4 White e Silent Wings 4 White. Queste ventole di fascia alta di colore bianco radiante sono costruite per garantire le massime prestazioni nei case, sui dissipatori di calore e sui radiatori. Offrendo non solo un grande flusso d’aria ma anche un’impressionante pressione statica.

Le ventole sono dotate di angoli di montaggio intercambiabili per adattarsi facilmente alle diverse situazioni. Con le Silent Wings Pro 4 White, be quiet! ha messo il turbo alle sue ventole. Raggiungendo così velocità di rotazione estremamente elevate! Offrendo ai consumatori la possibilità di configurare queste ventole in modo da ottenere un basso livello di rumore, una modalità bilanciata tra rumore e prestazioni o le massime prestazioni.

Silent Wings 4 e Pro 4 White di be quiet!: attenzione alla pressione statica e alla facilità di montaggio

Con la serie Silent Wings 4 White, be quiet! si è concentrata sul miglioramento della pressione statica. Cosa di vitale importanza quando si montano le ventole su dissipatori di calore o radiatori raffreddati a liquido. Le ventole sono caratterizzate da un basso gioco di punta di 1,0 mm e da un’uscita dell’aria a forma di imbuto, che disperde l’aria su un’area maggiore e determina un drastico miglioramento della pressione statica. Ciò rende la serie Silent Wings 4 White una scelta eccellente per i dissipatori di calore o i radiatori. Mantenendo al contempo livelli di rumore incredibilmente bassi.

Silent Wings 4 White è dotato di due diversi angoli di montaggio che non richiedono l’uso di attrezzi e sono facili da sostituire: angoli in gomma push-pin privi di vibrazioni e angoli tradizionali in plastica rigida a vite. Le ventole sono disponibili in due dimensioni (120 mm/140 mm) e in due modelli diversi: PWM e PWM ad alta velocità. I modelli PWM sono più adatti come ventole per case con le loro velocità massime di 1600 giri/min (120 mm) e 1100 giri/min (140 mm). Invece le versioni PWM ad alta velocità sono specificamente adattate ai dissipatori di calore e ai radiatori grazie alle loro velocità più elevate, rispettivamente di 2500 e 1900 giri/min. Tutte le ventole Silent Wings 4 White si affidano alla collaudata combinazione di un motore a 6 poli con tre fasi e cuscinetti fluidodinamici per una lunga durata di 300.000 ore.

Un’evoluzione “Pro” per ottenere le massime prestazioni

Per i consumatori che vogliono davvero non avere limiti, be quiet! presenta Silent Wings Pro 4 White. Queste ventole offrono le stesse caratteristiche delle Silent Wings 4 White, ma la velocità di rotazione è stata portata a 3000 giri/min per la versione da 120 mm e a 2400 giri/min per la versione da 140 mm. Un interruttore di velocità sul retro consente ai clienti che non vogliono avere a che fare con le curve PWM delle ventole di impostare facilmente la velocità massima in base all’uso che preferiscono:

“Media” per un funzionamento ottimizzato per il silenzio,

per un funzionamento ottimizzato per il silenzio, “Alta velocità” per una modalità bilanciata tra rumore e prestazioni,

per una modalità bilanciata tra rumore e prestazioni, “Ultra velocità” per le massime prestazioni.

Silent Wings Pro 4 White include un tipo di angolo aggiuntivo, creato appositamente per i radiatori. Questi angoli per radiatori si adattano perfettamente alla ventola per evitare perdite d’aria e garantire la massima pressione statica. Le ventole sono inoltre dotate di un cavo a maglia bianca di alta qualità e di un connettore per scheda madre facile da usare. Tutti i modelli Silent Wings Pro 4 White e Silent Wings 4 White saranno disponibili al dettaglio dal 9 aprile.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità targate be quiet!? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).