Atalanta-Fiorentina: dove vedere la partita?

La Domenica di calcio presenta un palinsesto interessante e avvincente. Scopriamo allora dove vedere Atalanta-Fiorentina

I diritti tv sono parte ingrante del mondo calcistico. Sono tanti i cambiamenti degli ultimi anni, come evidenziato dalla Serie A, ormai suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia questa a vantanre la piena esclusività. Questo rappresenta senza dubbio un lato positivo per le società che godono degli introiti, ma evidenzia uno svantaggio per utenti e tifosi, costretti così a cercare diverse notizie sulle gare in programma. Per questo motivo l’articolo diventa uno strumento utile per avere ulteriori dettagli, spiegando dove vedere Atalanta-Fiorentina e potendo scoprire anche quali saranno i protagonisti della sfida.

La giornata 29 mostrerà uno dei big match in programma, una gara da cui ci si attende aggressività, gioco e vivacità.

Dove vedere Atalanta-Fiorentina: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al sesto posto in classifica con 47 punti, l’Atalanta vuole confermare il posizionamento in Europa League e alzare un po’ l’asticella, sapendo la qualità della rosa e del gioo. In ottava posizione con 43 punti compare la Fiorentina, la quale ha bisogno di punti per arrivare nella zona europea. Scopriamo dunque dove poter vedere Atalanta-Fiorentina, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, con sede a Londra, ha conquistato un importante spazio all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solamente DAZN ha la facoltà di permettere la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle partite di Serie B e si concentra anche sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard con un costo di 30,99 € e il pacchetto plus con un costo di 45,99 €, con cui si si può utilizzare l’app da due dispositivi in contemporanea. Occorrerà così eseguire poche azioni, cliccando sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Passando alla quesitone Sky, si può notare un quadro completamente differente. Per la Serie A sono tre le sfide previste per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può contare l’intero palinsesto. A ciò si vanno ad aggiungere le sfide dei club esteri e gli appuntamenti di stampo europeo, come appunto Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, quali NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, sarà necessario semplicemente cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Tralasciando la discussione sulle piattaforme, ci si sofferma sulla tematica più importante: Atalanta-Fiorentina sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 17 Marzo, alle ore 18:00, teatro dell’incontro il Gewiss Stadium di Bergamo. Ricordiamo, ancora una volta, quanto sia importante munirsi di una VPN per navigare in sicurezza su internet.

Atalanta-Fiorentina, probabili formazioni

La Dea sta commettendo pochi errori, la Viola necessita di punti.

Ecco allora le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): .Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Koopmeiners; Lookman.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Duncan, Arthur; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

Una delle due avrà modo di vincere sull’altra? Condividete la vostra opinione con noi. Continuate intanto a seguire tuttotek.it per non perdervi le news del mondo social e web.