Vivo X Fold 3 e 3 Pro: presentati ufficialmente in Cina

Vivo X Fold 3 e 3 Pro sbarcano ufficialmente in territorio cinese, scopriamo le peculiarità di questi due pieghevoli

L’evoluzione dei dispositivi pieghevoli è in rapida ascesa, e Vivo sta guidando questa rivoluzione con il lancio dei suoi ultimi modelli: il Vivo X Fold 3 e il Vivo X Fold 3 Pro. Questi smartphone rappresentano un salto qualitativo nel mercato dei dispositivi pieghevoli, offrendo un design raffinato e prestazioni di alto livello che sfidano le convenzioni e ridefiniscono le aspettative degli utenti.

Vivo X Fold 3: design e display

Il Vivo X Fold 3 si distingue per il suo design ultra-sottile e leggero, che stabilisce nuovi standard per il settore. Con uno spessore di soli 4,65 mm quando aperto, questo dispositivo si trasforma in un oggetto compatto e maneggevole una volta chiuso, con uno spessore che supera di poco i 9 mm.

Il peso di 219 grammi lo rende uno dei pieghevoli più leggeri sul mercato, senza compromettere la robustezza o la qualità costruttiva. I display AMOLED da 6,53 pollici per l’esterno e 8,03 pollici per l’interno, entrambi con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, offrono un’esperienza visiva senza precedenti, con colori vividi e dettagli nitidi che emergono in ogni piega.

Vivo X Fold 3 Pro: hardware

Passando alla variante Pro, troviamo miglioramenti significativi nel comparto fotografico e nelle prestazioni hardware. Il modello più costoso è infatti alimentato dal più recente processore Snapdragon 8 Gen 3, che garantisce una potenza e una velocità eccezionali, ideali per gli utenti più esigenti.

Fotocamere

Il sistema di fotocamere del Pro è particolarmente impressionante, con un sensore principale da 50 MP, un ultrawide da 50 MP e un teleobiettivo da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), che insieme offrono una qualità fotografica paragonabile a quella dei migliori smartphone tradizionali.

Disponibilità

Entrambi i modelli sono già disponibili per il preordine sul sito ufficiale di Vivo in Cina, con le spedizioni previste per la fine del mese. Sebbene i prezzi e le configurazioni di memoria siano stati rivelati per il mercato cinese, restiamo in attesa di ulteriori dettagli sulla disponibilità internazionale di questi innovativi dispositivi pieghevoli.

