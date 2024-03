Naruto: dove vedere uno degli anime più famosi di sempre

Un vero amante degli anime non può non conoscere Naruto, in questa guida scopriremo dove vedere tutte le puntate di questa celebre serie

Siamo abbastanza certi che nel sentire la parola ninja, sarebbero in molti a pensare al mondo di Naruto. Il manga, nato nel 1999 e trasformatosi poi in un anime di grandissimo successo, continua a tenere incollati allo schermo moltissimi spettatori desiderosi di seguire le gesta del giovane Naruto Uzumaki, dodicenne emarginato, con il sogno di diventare hokage, ossia il ninja più importante del villaggio. Ecco dove recuperare tutte le puntate di questa amatissima serie.

Perché vedere Naruto?

Inutile negarlo, quando si parla degli anime più celebri di sempre, non si può non citare Naruto. La serie, tratta dall’omonimo manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto è riuscito subito ad imprimersi nel cuore del pubblico sin dalla sua prima uscita, avvenuta in Italia nel 2006. Fin dai primi minuti, Naruto riesce a trasportare lo spettatore in un mondo nuovo, tutto da scoprire e in grado di pescare sapientemente elementi della tradizione e della mitologia giapponese, creando un universo unico, dove i ninja la fanno da padroni. Senza contare che si tratta di un mondo dalle mille sfaccettature: elementi tragici si mescolano sapientemente con momenti più ironici e leggeri, in un mondo ricco di personaggi, ciascuno con le proprie peculiarità. Probabilmente è proprio questo che ha fatto di questa opera una perla del mondo anime, apprezzatissima in tutto il mondo.

Dove vedere Naruto in streaming?

Se vi abbiamo convinto ad iniziare questa serie tv, o semplicemente avete già visto l’anime e avete voglia di rivivere le avventure dei suoi protagonisti, sappiate che la serie è ora disponibile su Prime Video. Ecco il link per accedere direttamente alle stagioni della serie!

Gli abbonamenti di Prime Video per le serie TV

La celebre piattaforma streaming targata Amazon, mette a disposizione due diversi piani di abbonamento, che si possono sottoscrivere direttamente sul sito ufficiale:

abbonamento annuale al costo di € 49,90

abbonamento mensile al costo di € 4,99 al mese

Bene, ora che sapete dove recuperare tutte e cinque le stagioni di Naruto, mettetevi comodi e godetevi questa avventura nel mondo dei ninja, pieno di personaggi incredibili a cui siamo certi che vi affezionerete.

