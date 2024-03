Roma-Sassuolo: dove vedere la partita?

La Serie regalerà una sfida particolare, con due squadre molto diverse. Ma dove vedere Roma-Sassuolo? Scopriamolo in questo articolo

I diritti televisivi sono parte del mondo del calcio, ormai mutato. Evidente il palinsesto di Serie A, suddiviso tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Ciò rappresenta sicuramente un aspetto positivo per le società che godono degli introiti, ma diventa un autentico svantaggio per gli utenti, i quali sono costretti a cercare molte notizie sulle gare di riferimento. Per questo risulta utile seguire questo articolo, che ha lo scopo di spiegare dove vedere Roma-Sassuolo e quali sono le probabili formazioni.

La giornata 29 metterà a confronto i ragazzi di De Rossi contro il nuovo club di Ballardini. Punti fondamentali per obiettivi contrapposti.

Dove vedere Roma-Sassuolo: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Quinta con 48 punti, la Roma punta al quarto posizione, ben tenuta dal Bologna (a +6 con una gara in più), e deve assolutamente vincere per non perdere di vista l’obiettivo. Penultimo con 23 punti c’è un Sassuolo in costante crisi, che può vantare la sconfitta di ultima e terzultima, sebbene fare punti nella capitale non sia affatto semplice. Scopriamo così dove poter vedere Roma-Sassuolo, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, si è ritagliata il suo spazio all’interno del mondo calcistico. Attualmente infatti soltanto DAZN ha modo di garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle sfide di Serie B e si concentra sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile porta a scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard con un costo di 30,99 € e il pacchetto plus con un costo di 45,99 €, grazie al quale si si può usare l’app da due dispositivi contemporaneamente. Basteranno pochi passaggi, cliccando sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Passando a Sky, si può notare un quadro del tutto diverso. Per la Serie A ci sono tre sfide programmate per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può vantare l’intero palinsesto. A questo si aggiungono le partite dei club esteri e gli appuntamenti di natura europea, che richiamano Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, cioè Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, occorrerà soltanto cliccare sul link che rimanda al sito NOWTV.

Messa in archivio la parentesi piattaforme, si passa allo snodo principale: Roma-Sassuolo sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 17 Marzo, alle ore 18:00, terreno di gioco lo Stadio Olimpico di Roma. Si ricorda quanto sia importante avere una VPN durante la navigazione su internet.

Roma-Sassuolo, probabili formazioni

I giallorossi non vogliono assolutamente perdere punti, mentre i neroverdi stanno perdendo la via.

Di seguito le probabili formazioni:

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Racic, Boloca; Bajrami, Henrique, Laurienté; Pinamonti.

Chi delle due riuscirà a prendersi il successo? Diteci la vostra opinione.