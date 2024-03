Gearbox Entertainment: team di sviluppo acquisito da Take-Two Interactive

L’abbraccio di Embracer Group termina con Take-Two Interactive: come un fulmine a ciel sereno, Gearbox Entertainment ha una nuova casa

Ci sono stati mesi di rumor sui compratori che Embracer Group stava cercando per Gearbox Entertainment, e ora il team di sviluppo ha un nuovo indirizzo verso il quale traslocare: quello di Take-Two Interactive. Per poter mettere mano allo studio che ha dato i natali a Borderlands e ha strappato Duke Nukem Forever al development hell, l’azienda di Strauss Zelnick ha sborsato 460 milioni di dollari. Solo tre anni fa, Embracer Group ha speso 1,3 miliardi per il team di sviluppo, a patto che raggiungesse traguardi non meglio specificati a fronte di un acconto di 363 milioni. Ora, come riportato da Brian Crecente su Twitter, la seconda acquisizione nel giro di quattro anni avviene tramite un colossale acquisto azionario.

”My primary interest is always Gearbox, including our talent and our customers. I want to personally ensure fans of our games that this arrangement will ensure that the experiences we have in development at Gearbox will be the best it can possibly be,” Randy Pitchford, founder — Brian Crecente (@crecenteb) March 28, 2024

Gearbox Entertainment passa a Take-Two Interactive: i dettagli

L’acquisizione di Gearbox Entertainment da parte di Take-Two Interactive comprende le divisioni in Texas, a Montreal e in Quebec. Le IP interessate comprendono, come già citato, Duke Nukem e Borderlands, ma anche lo spinoff Tiny Tina’s Wonderlands, nonché Risk of Rain e Brothers in Arms. L’ala di San Francisco dedicata al publishing (Remnant 2) resta indipendente, e detiene ancora i diritti sull’uscita di Hyper Light Breaker. D’altro canto, i team di sviluppo acquisiti da Embracer tramite Gearbox, come Cryptic Studios, Lost Boys Interactive e Captured Dimensions saranno ora alle dipendenze di Take-Two, che gestirà il tutto tramite 2K. Il fondatore del team di sviluppo Randy Pitchford approva la sinergia e promette una qualità invariata nei titoli in uscita.

Lars Wingefors di Embracer difende la vendita al fine di minimizzare i rischi a favore del profitto: secondo voi chi ci ha guadagnato? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.